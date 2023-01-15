"Могілізація на 77%": у Зеленського озвучили втрати "Групи Вагнера" (фото)

Сили оборони України, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, "зняли з обліку" майже 30 тисяч завербованих російських зеків.

Related video

Близько 77% колишніх ув'язнених росіян, які погодилися воювати проти України у складі військової організації "Вагнер", загинули під час зіткнень з українською армією. Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його інформацією ПВК "Вагнер" за спрощеною процедурою вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) 38 244 особи. Усі вони вирушили на фронт, щоб воювати проти України.

"ЗСУ "зняли з обліку" (убиті, поранені, зниклі безвісти та полонені) 29 543 особи. "Могілізація" російських "зеків" на даний момент — 77%", — сказано в повідомленні Подоляка.

Тисячі жертв: втрати ЗС РФ у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, 14 січня українські військові знищили ще 630 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення армія Росії поменшала на 115 290 солдатів.

Крім того, окупанти втрачають в Україні техніку. Так, з лютого росіяни залишилися без 3106 танків, 6183 бойових броньованих машин, 2094 артилерійські системи тощо.

Тим часом, як свідчать дані Головного управління розвідкою України від 13 січня, у Росії планують розширити свою армію до двох мільйонів людей. Очікується, що найближчим часом у РФ оголосять про початок нової хвилі мобілізації.

Також Фокус писав про те, що, за словами представника ГУР МО Андрія Черняка, наступну хвилю мобілізації в Росії можуть оголосити вже 15 січня. Але Черняк вважає, що плани Росії не завадять ЗСУ проводити наступальні операції.

Ще нагадаємо, у суботу, 14 січня, під час чергової ракетної атаки на українські міста російська ракета (імовірно класу Х-22) потрапила до багатоквартирного будинку у Дніпрі. Вона знищила 72 квартири мирних мешканців. А 164 квартири виявилися пошкодженими.

Станом на вечір, 15 січня, відомо про 29 загиблих. Серед жертв російського теракту – дитина.