Масштабна мобілізація: Росія готується створити двомільйонну армію, — ГУР

За інформацією української розвідки, у Росії триває підготовка до проведення нових мобілізаційних заходів. Для цього готують законодавчу базу та відкривають навчальні центри.

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Кремлівська влада планує створити в Росії армію чисельністю два мільйони осіб. Про це свідчать масштаби мобілізації, що проводиться в країні, повідомило 13 січня Головне управління розвідкою України (ГУР).

"Під час першої хвилі мобілізації до зс рф було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні", — йдеться у повідомленні.

На думку українських розвідників, найближчим часом керівництво РФ може оголосити про проведення чергової хвилі мобілізації, внаслідок якої до лав російських збройних сил вступить ще 500 тисяч призовників. Така кількість особового складу дозволить країні-агресору створити стратегічні резерви, зазначили в ГУР.

Також в управлінні розвідки додали, що в Росії вже активно ведеться підготовка до чергової мобілізації, а на законодавчому рівні проводяться відповідні зміни, які дозволять регламентувати цей процес. Крім того, в країні ведеться активна підготовка центрів навчання військовослужбовців РФ.

"Масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю приблизно два мільйони осіб", — підсумували у ГУР.

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Нагадаємо, 12 січня начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу заявив, що Росія планує збільшити чисельність збройних сил до 1,5 млн солдат. Однак у Генштабі ЗСУ сумніваються, що Кремлю вдасться поставити в стрій таку кількість призовників у намічені терміни.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк 10 січня заявив, що нова хвиля мобілізації, яку можуть оголосити в Росії вже 15 січня, не завадить українським захисникам проводити наступальні операції.