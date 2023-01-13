Масштабная мобилизация: Россия готовится создать двухмиллионную армию, — ГУР

По информации украинской разведки, в России идет подготовка к проведению новых мобилизационных мероприятий. Для этого готовят законодательную базу и открывают учебные центры.

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Кремлевские власти планируют создать в России армию численностью в два миллиона человек. Об этом свидетельствуют масштабы проводимой в стране мобилизации, сообщило 13 января Главное управление разведкой Украины (ГУР).

"Во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине", — говорится в сообщении.

По мнению украинских разведчиков, в ближайшее время руководство РФ может объявить о проведении очередной волны мобилизации, в результате которой в ряды российских вооруженных сил вступят еще 500 тысяч призывников. Такое количество личного состава позволит стране-агрессору создать стратегические резервы, отметили в ГУР.

Также в управлении разведки добавили, что в России уже активно ведется подготовка к проведению очередной мобилизации, а на законодательном уровне проводятся соответствующие изменения, которые позволят регламентировать этот процесс. Кроме того в стране ведется активная подготовка центров обучения военнослужащих РФ.

"Масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводит страна-агрессор, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", — подытожили в ГУР.

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Новая мобилизация в России. Когда начнется и будут ли протесты

Напомним, 12 января начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга заявил, что Россия планирует увеличить численность вооруженных сил до 1.5 млн солдат. Однако в Генштаб ВСУ сомневаются, что Кремлю удастся поставить в строй такое количество призывников в намеченные сроки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк 10 января заявил, что новая волна мобилизации, которую могут объявить в России уже 15 января, не помешает украинским защитникам проводить наступательные операции.