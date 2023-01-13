Новая мобилизация в России. Когда начнется и будут ли протесты

Ожидается, что Россия вот-вот должна объявить новую волну мобилизации. Планируют набрать около 500 тысяч человек в дополнение к тем 300 тысячам, которые были призваны в октябре. Об этом говорит как украинская разведка, так и эксперты из спецслужб стран-партнеров. Фокус разбирался, когда могут начать мобилизацию в РФ и готовы ли россияне к протестам.

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Необъективная необходимость

Старт новой кампании возможен с 16 января. На днях появилась новость, что Федеральная служба безопасности РФ запретила выезд из страны всех военнообязанных, в том числе и ограниченно годных к службе, россиян. В сети был опубликован соответствующий указ, разосланный якобы во все пограничные управления России.

Достоверный документ или нет – сказать сложно. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сомневается. Он говорит, что скорее для Путина лучше запустить какую-то информационную кампанию, чтобы нелояльные люди просто выезжали. И слухи о том, что границы закрывают, пустили, чтобы напугать людей.

В Кремле же подобные сообщения называют "информационной диверсией".

"Это обычная информационная "утка", – говорит спикер президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что российские военные не раз заявляли, что вторая волна мобилизации для войны с Украиной не планируется.

В тоже время украинские эксперты уверены, российская армия нуждается в резервах: с помощью мобилизованных Россия хочет восполнить потери и создать ударные группы, сформировать резервы для них. Все ради того, чтобы в феврале-марте на определенных направлениях попытаться захватить новые территории Украины и сохранить уже оккупированные, в частности, сухопутный коридор в Крым.

Мобилизация в России – процесс постоянный

Венно-политический эксперт Александр Мусиенко в разговоре с Фокусом отмечает, что до сих пор действует указ российского президента от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации, и у него нет ограниченного срока действия. То есть, в рамках этого указа можно производить мобилизацию в скрытой форме так долго, как это будет необходимо. Мусиенко уверен: так, на самом деле, и происходит.

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"После того, как началась мобилизация и возникло общественное недовольство, российские власти публично объявили о том, что вроде бы мобилизация прекращена, но Путин не отменил указ, – говорит он. – Для того, чтобы в публичной плоскости сказать, что вроде бы все нормально, ситуация контролируемая, а в непубличной – иметь возможность вызывать людей по повесткам. Так что новую волну могут объявлять, а могут и не объявлять. Скорее – объявлять громко им не нужно – зачем вызывать недовольство и возмущение. У меня есть сомнения, что Путин готов выйти и объявить мобилизацию, но нет сомнений в том, что он позволяет проводить ее скрытно прямо сейчас".

Часть мобилизованных Россия сразу отправляет на фронт, часть – пытается подготовить.

"Для подготовки необходимо несколько месяцев, – замечает Мусиенко. – Пропускная способность армейских полигонов в России не превышает примерно 200 тысяч. Они не успевают провести обучение – не хватает своих возможностей, поэтому какое-то количество мобилизованных готовят в Беларуси. Также есть вопрос, будет ли техника и оружие для такого количества мобилизованных на соответствующих специальностях: танкисты, артиллеристы, водители бронемашин и так далее. Думаю, с этим также проблемы у россиян. Пока мы видим, что российский военно-промышленный комплекс не демонстрирует каких-либо сверхусилий и не производит огромного количества оружия. Есть сомнения и в том, что будут найдены ресурсы для экипировки и надлежащего обеспечения такого количества войск. Армаду людей в бой никто не бросит одномоментно. Могут отправить несколько десятков тысяч, как это происходит сейчас. Здесь влияет то, как быстро украинские войска будут их перемалывать и уничтожать".

Сегодня, по статистике украинского Генштаба, каждые сутки погибает несколько сотен российских военных.

"Украинские военные постоянного обучаются – готовят резервы, проходят обучение за границей. Мы ремонтируем наше оружие, модернизируем, начали производить снаряды 152 мм, получаем помощь от наших международных партнеров, постоянно ведем переговоры о поставках более высокоэффективного оружия, точного, качественного", – добавляет Мусиенко.

Он предполагает, что к концу зимы – в начале весны у российских мобилизованных может закончиться терпение – возможно, они решатся бунтоватть и протестовать.

Возможны ли протесты в России?

Во время так называемой первой очереди мобилизации в России было много возмущенных. Одни уезжали из страны, известно о приблизительно миллионе мужчин, покинувших РФ после объявления частичной мобилизации.

Другие – поджигали военкоматы. Такие случаи зафиксированы не только осенью, они известны и в январе. Недавно в поселке Магдагачи Амурской области РФ неизвестный разбил окно и бросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью. До того подобный инцидент случился в Братске Иркутской области.

[ + – ] После объявления мобилизации в РФ, многие приняли решение уехать в Грузию Фото: Getty Images

[ + – ] Очередь на выезд из страны в Верхнем Ларсе Фото: Getty Images

Но, как говорит Илья Пономарев, большинству жителей России о таких инцидентах вообще не известно.

"Кремль прилагает все усилия, чтобы не трогать Москву и Петербург, как наиболее взрывоопасные регионы, – говорит он. – В России предпочитают брать людей из малых городов и сел, удаленных от центра, чтобы количество мобилизованных было рассеяно в пространстве, чтобы не было заметно, насколько этот процесс массовый. А самое главное, чтобы гробы с погибшими также распределялись по всей территории России".

"Думаю, индикатором готовности к протестам будет ситуация с мобилизованными, которые уже воюют, – говорит Мусиенко. – Если эти люди будут все больше возмущаться, что их недостаточно обеспечивают финансами, у них плохая форма и экипировка в зимнее время, плохие командиры и вооружение. Это будет вызывать еще большее протестное настроение. И можно ожидать, что к концу зимы и началу весны ситуация изменится".

Хотя, с другой стороны, ведь не вызвал возмущения в России тот факт, что 31 января в Макеевке погибли сотни мобилизованных. Да, определенный резонанс был.

"Россияне подвергли критике свое Министерство обороны и своих командиров, но не власть в Кремле. Но точно можно говорить – факт запомнится и будет в активе критикующих мобилизацию, которые размышляют, как избежать мобилизации и уклониться от призыва", – дополняет эксперт.

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