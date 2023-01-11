Десятки стран и гражданская война. Что будет с Россией после падения режима Путина

Война против Украины повлечет серьезные потрясения в России – страна может развалиться в ближайшие годы. Об этом все чаще говорят эксперты — и прогнозируют, как мир будет жить после конца эпохи Путина.

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"Готовьтесь к грядущему краху России"

4 января у начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова день рождения, ему исполнилось 37 лет. В подарок он получил торт в виде карты России. Той самой, которую накануне на стене в кабинете разведчика заметили журналисты – на ней черным маркером обведены Курская, Белгородская области РФ и Кубань. Как и бумажную карту, сладкий презент Буданов разделил на части.

"Когда глава украинской разведки Кирилл Буданов отпраздновал свой день рождения праздничным тортом, на котором Россия была разрезана на несколько частей, это, конечно, был эпический акт троллинга. Но идея, изображенная на глазури, совсем не кажется надуманной", – заметил в колонке для американского издания Foreign Policy профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль.

[ + – ] Начальник ГУР Кирилл Буданов "делит" Россию Фото: ТСН

Мотыль – известный в США историк и политолог, специалист по СССР, России и Украине, автор нескольких десятков работ, в частности — "Пути империй: упадок, крах и возрождение имперских государств". Он говорит: "Распад России – наиболее вероятный сценарий развития событий".

По мнению эксперта, с тех пор, как попытка России захватить Киев и установить марионеточное правительство потерпела неудачу в первые дни войны, поражение Кремля в Украине выглядит все более вероятным. Поэтому после почти года войны поражает практически полное отсутствие каких-либо дискуссий среди политиков, аналитиков и журналистов о последствиях поражения для России. Мотыль уверен, что это опасный недостаток воображения, учитывая возможность краха и распада России.

О таком же сценарии говорит и старший научный сотрудник фундации "Джеймстауна" Януш Бугайский. Еще летом 2022 года он опубликовал книгу "Неудачное государство: путеводитель по распаду России" (Failed State: Guide to Russia's rupture). Тогда в одном из эфиров "Голоса Америки" эксперт пояснил: "Эта война показала две вещи. Первая: Россия – государство, основанное на имперской концепции, она продолжает пытаться захватывать территорию и ассимилировать население, которое там живет. Это концепция государственности даже не XX-го, а XIX-го века. Вторая: война продемонстрировала слабые стороны России. Она переживает экзистенциальный кризис. Либо она станет реальной федерацией с определенным уровнем децентрализации, демократии, либо она просто развалится. Если Россия не пойдет на перемены, то возрастающая напряженность внутри российского государства и общества, усиленная провальной войной в Украине, приведет Россию к кризису, затрагивающему само ее существование".

Теорию о будущем распаде России поддерживают и эксперты аналитического центра Atlantic Council. "Готовьтесь к грядущему краху России", – так начинается их отчет, посвященный прогнозам на 2023 год.

21% из 167 опрошенных аналитиков сказали, что Россию ждет судьба failed state — несостоявшегося государства. Причиной распада государства 40% респондентов называют революцию, гражданскую войну или политический распад – крах режима Путина.

Война и другие слабые стороны России

Бугайский напоминает, что в начале вторжения в Украину 24 февраля даже американские военные эксперты превозносили мощь российской армии и предупреждали о ней, но после событий в Украине увидели, что все не так, как ожидалось: "И ход вторжения в Украину, я думаю, на самом деле обнажил гораздо более глубокие проблемы в российском обществе: повсеместную коррупцию и обман, сокрытие фактов и т.п. Мы были свидетелями всего этого в коммунистические времена со всеми их пятилетками – тогда скрывали цифры, преувеличивали производственные показатели". Как и цифры экономического роста – санкции уже ощущаются в России.

[ + – ] Армия РФ оказалась далеко не так сильна, как о ней говорили Фото: Getty Images

Что будет в России накануне распада и после? Мотыль предполагает, что Россию ожидает борьба за власть между крайне правыми националистами, желающими продолжить военные действия и разрушить существующую политическую иерархию, и авторитарными консерваторами, заинтересованными в системе. Третьим участником станет возрождающееся полудемократическое движение, желающее прекращения войны и реформирования России.

Вне зависимости от того, кто победит, борьба ослабит режим. А в сочетании с экономическими проблемами заставит людей выйти на улицы, а регионы — потребовать самоуправления.

"Учитывая огромные просторы России, долгую историю неспокойных регионов и большое количество нерусских этнических групп ­– результат столетий имперских завоеваний – единственный сценарий, заслуживающий гораздо большего внимания, – это исчезновение централизованного контроля и распад федерации", – говорит эксперт.

Примеры в истории: от Наполеона до Горбачева

История знает примеры более-менее мирного распада империй вследствие войн и возникших кризисов, в том числе, экономических. Например, империя Наполеона – она рухнула после его неудачного похода на Москву и поражения под Лейпцигом в 1813 году. В 1918 году Османская, Австро-Венгерская, Германская и Российская империи рухнули также в результате военного поражения.

[ + – ] Борьба империй. Старинная открытка Фото: Getty Images

Советский Союз распался после начала экономических потрясений и проигранной войны в Афганистане. Но на его месте возникла Российская Федерация – последняя европейская империя. И ответственность за ее фактическое возрождение несет Запад, который в свое время предпочел стабильность, согласившись с победой над коммунизмом, но не над колониализмом. Что получилось, мир наблюдает сейчас: империя сделала попытку возродиться.

Поэтому сейчас Запад должен быть не просто готовым к возможному распаду России, а и содействовать деколонизации – не спасать умирающую империю. В 1991-м главный аргумент для лояльности к Москве со стороны Запада – это желание минимизировать геополитические вызовы. Тридцать лет назад для многих западных лидеров распад СССР также оказался неожиданным. Более того, в планы многих он не входил. Вспомнить хотя бы визит тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего в Киев и его призывы сохранить целостность Союза. Стремление к независимости хозяин Белого дома называл "суицидальным национализмом".

[ + – ] Для многих западных лидеров распад СССР также оказался неожиданным Фото: Getty Images

Глобально время империй прошло, поэтому другого пути, как распад, у России нет. Другой вопрос – как быстро это может случиться. Некоторые эксперты называют дату – до 2033 года. Процесс может затянуться, а может быть и стремительным: как в 1917 году никто не мог остановить распад Российской империи, так и в 1991-м – Советского Союза.

Результат: десятки государств и гражданские войны

Что будет после распада России? Десятки и более отдельных частей, только одна из которых будет называться Россией, говорит Мотыль. В числе других: Ингушетия, Чечня и Дагестан, Сахалинская область, Приморский, Хабаровский и Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Татарстан и Башкортостан.

Сейчас никто не берется говорить, будет ли это десять или пятнадцать отдельных регионов. Многое будет зависеть от разных факторов: экономических, национальных, культурных и т.п. Некоторые из "молодых стран" будут демократическими, другие – авторитарными. В проблемных регионах, таких, как Кавказ, возможны войны – из-за границ и экономических активов. А если вспомнить, что в России уже сформирована достаточно большая и вооруженная армия, то перспективы войны становятся все более реальными.

Думают ли об этом в Кремле сейчас? Наверняка. В своем новогоднем обращении 2023 года Владимир Путин сказал, что выживание России как независимого государства сейчас под угрозой. Таких слов ранее не звучало.

[ + – ] В новогоднем обращении Путин сказал, что выживание России под угрозой

Что остается неизменным, так это то, что сегодня западные политики, как и ранее, не готовы к распаду России. Причина – связанные с развалом государства нестабильность и неизвестность. А еще — опасность применения ядерного арсенала.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер утверждал, что "распад России или уничтожение ее способности проводить стратегическую политику может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в оспариваемый вакуум".

"Все эти опасности будут усугубляться наличием тысяч единиц ядерного оружия", – писал он ранее. По мнению Киссинджера, лучший вариант действий – не доводить Россию до "бессилия в результате войны", а вместо этого включить ее в "мирный процесс", подробности и возможность осуществления которого остаются туманными.

Мотыль называет такой сценарий, мягко говоря, не самым лучшим. Он говорит, что лучший выход для Запада на данном этапе — не опасаться, а готовиться к распаду империи – помогать Украине вооружением и финансово, содействовать Беларуси в стремлениях к свободе и поддерживать другие ближайшие к РФ страны, такие как Казахстан, создавая так называемую буферную зону.

Распад империй — это не страшно. Украинский взгляд

"Торт Буданова – легкая форма подачи сложных аналитических данных. Но западные аналитики прогнозировали это очень давно. Часть мира, действительно, боится распада России. Но на самом деле коллапс России ничего страшного для мира не несет. Кроме как для Путина и российской оппозиции, которая стремится на нашем горбу въехать в президентскую историю, зайти в Кремль, чтобы также контролировать и получать миллиарды каждый год. А еще — не возвращать Крым, – говорит Фокусу политолог Николай Давидюк. – Именно об этом думают все эти Навальные, Чичваркины, Собчаки. Они нам говорят, что Россия должна выстоять, а Путин уйти. Они, как и Путин, нас пугают. Все не ожидали, что получится интересная драма. Путин напал на нас, сказал, что съест за три дня – ничего не получилось. Потом, когда мы пошли в атаку в Киевской области, а затем и на Харьковщине, Херсонщине, он начал пугать ядерным оружием. А сейчас его люди угрожают распадом. То есть, от угроз ядерным оружием до того, что они развалятся, прошло очень короткое время. И это говорит об их слабости, бессилии что-то сделать. Единственное, на что они способны – угрожать мифическими фейками".

[ + – ] "Та самая" карта Буданова

Но после атаки на Украину и поражения в войне демонтаж режима реален.

"Посмотрите, Советский Союз – распался. Россияне пугают, что у них сейчас 5 тысяч ракет, боеголовок. Так Украина, Беларусь и Казахстан имели 10 тысяч. И для них была создана инициатива сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара. Два американских парламентария приехали демилитаризовать – изымать ядерное оружие в этих трех странах. Они все разделили, подготовили Будапештский меморандум, подписали и увезли эти 10 тысяч боеголовок. Почему в Советском Союзе так можно было, а в России нет? Почему какая-то подобная комиссия не сможет забрать 5 тысяч у России?" – продолжает Давидюк.

Сейчас Украина занимает сильную позицию. Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится выйти на границы 1991 года и не пойдет на какие-либо компромиссы. Наши западные партнеры согласны: последнее слово по освобождению территорий – за Украиной. Украину никто не заставит принять оккупацию Донецка или Крыма.

"Реальность меняется, – уверен эксперт. – Нам говорят: надо опустить оружие, потому что мировая экономика проседает. Пока мировая экономика не просела так, как наша – мы их не поймем". То есть, никто не заставит Украину передумать, отказаться от стремления освобождать территории. Это против принципов демократического Запада. Потому что если они пойдут на это, тогда диктатуры и автократии во главе с Си Цзиньпином и Путиным выиграют. Западные партнеры хотя и получат временную выгоду, но глобальную игру проиграют.

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"С точки зрения мира, в распаде России нет ничего ужасного, – уверен политолог. – В какой-то момент все империи разваливаются. У голландцев нет империи, у французов – нет, у немцев – нет, у британцев – нет. Чем Россия пугает? В Москве говорят: "Не может ядерное государство проиграть". Еще как может! Штаты – ядерное государство, которое проиграло во Вьетнаме, Советский Союз – ядерное государство – которое проиграло в Афганистане. И еще один месседж: "Ядерное государство развалиться не может". Тоже может".

Украинские эксперты отмечают, что у Запада, у Британии и США, есть свои внутренние силы в России, которые также заинтересованы не только в падении режима Путина, но и в других изменениях. Не случайно же в России приняли закон о коллаборации и повысили срок наказания.

[ + – ] "Меведев ведет себя примитивно и тупо для того, чтобы его не зачистил Путин", – эксперт Фото: Getty Images

"Это говорит о том, что россияне продались западным спецслужбам. Собянин, Мишустин, Медведев (заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, – ред.) – явно давно завербованные, – предполагает Давыдюк. – Просто они сейчас видят, что Путин еще не настолько ослаб. Для Запада Медведев, который ездил в США, выглядит как реальная кандидатура. Он ведет себя примитивно и тупо для того, чтобы его не зачистил Путин. Он всегда где-то рядом, но не создает конкуренцию. И это если говорить о системных политиках. А есть же несистемные. Посмотрите, как Максим Галкин выпрыгивает из штанов, хочет повторить подвиг Зеленского на выборах. Галкин явно играет в избирательную кампанию. Выборы в 2024 году будут, хотя кандидаты, кроме Путина, не объявлены. Но у Запада они точно есть. И самое главное, что оппозицией на этих выборах выступает только Украина. Их оппозиция – опозоренная никчемность, сидящая за границей".

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