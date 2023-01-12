Амбиции Кремля: в Генштабе ВСУ сомневаются, что РФ поставит в строй 1,5 млн "штыков" (видео)

В Генштабе ВСУ заявили, что для реализации плана по захвату Украины враг намерен сформировать как минимум 20 новых дивизий.

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Для продолжения военных действий с целью захвата Украины Вооруженные силы РФ могут начать масштабное реформирование армии. В планах Кремля — увеличить численность личного состава до 1,5 млн человек и сформировать, таким образом, как минимум 20 новых дивизий. Об этом 12 января в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

"Для реализации своих захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил, в частности, увеличение общей численности до 1,5 млн человек и формирование не менее 20 новых дивизий", — сказал Громов.

[ + – ] Генерал Алексей Громов об увеличении численности российской армии (смотреть с 13:58)

По словам Громова, реализация захватнического плана и подготовка к масштабным боевым действиям потребует определенного времени и значительных финансово-экономических ресурсов. Однако несмотря на амбициозные планы военного руководства РФ украинский генерал высказал сомнения относительно реальности запланированного увеличения численности российской армии в намеченные сроки.

"Значительные потери в личном составе и военной технике, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и частей страны-агрессора с 2016 года и по настоящее время, вызывает сомнение, что запланированные штатные организационные мероприятия враг сможет завершить в установленные сроки", — заявил Громов.

Вместе с тем генерал обратил внимание на совместные учения российских и белорусских войск на территории Беларуси, что свидетельствует о наращивании военного потенциала противника в этом году. Исходя из этого в течение 2023 года потенциальная угроза наступления российских вооруженных сил со стороны Беларуси будет сохраняться, отметил украинский генерал.

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал планы увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек с целью "гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности России".

Оценивая планы Кремля в этом вопросе в Министерстве обороны Великобритании 23 декабря отметили, что данная тенденция свидетельствует о стремлении России адаптировать свою армию к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате вторжения в Украину.