Амбіції Кремля: у Генштабі ЗСУ сумніваються, що РФ поставить у стрій 1,5 млн "штиків" (відео)

У Генштабі ЗСУ заявили, що для реалізації плану щодо захоплення України ворог має намір сформувати щонайменше 20 нових дивізій.

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Для продовження воєнних дій із метою захоплення України Збройні сили РФ можуть розпочати масштабне реформування армії. У планах Кремля — збільшити чисельність особового складу до 1,5 млн осіб і сформувати в такий спосіб щонайменше 20 нових дивізій. Про це 12 січня під час брифінгу заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

"Для реалізації своїх загарбницьких планів російським командуванням анонсовано масштабні заходи щодо реформування збройних сил, зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 млн осіб і формування не менше 20 нових дивізій", — сказав Громов.

[ + – ] Генерал Олексій Громов про збільшення чисельності російської армії (дивитися з 13:58)

За словами Громова, реалізація загарбницького плану та підготовка до масштабних бойових дій потребуватиме певного часу та значних фінансово-економічних ресурсів. Однак, незважаючи на амбітні плани військового керівництва РФ, український генерал висловив сумніви щодо реальності запланованого збільшення чисельності російської армії в намічені терміни.

"Значні втрати в особовому складі та військовій техніці, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань і частин країни-агресора з 2016 року й досі викликає сумнів, що заплановані штатні організаційні заходи ворог зможе завершити у встановлені терміни", — заявив Громов.

Натомість генерал звернув увагу на спільні навчання російських і білоруських військ на території Білорусі, що свідчить про нарощування військового потенціалу противника в цьому році. Виходячи з цього, протягом 2023 року потенційна загроза наступу російських збройних сил із боку Білорусі буде зберігатися, зазначив український генерал.

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував плани збільшити чисельність збройних сил Росії до 1,5 мільйона осіб із метою "гарантованого вирішення завдань з гарантування військової безпеки Росії".

Оцінюючи плани Кремля у цьому питанні у Міністерстві оборони Великої Британії 23 грудня зазначили, що ця тенденція свідчить про прагнення Росії адаптувати свою армію до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок вторгнення в Україну.