"Фінал експансії": розвідка Великобританії оцінила шанси Росії збільшити армію до 1,5 млн осіб

Військове командування окупантів хоче розширити до розмірів дивізій щонайменше дві бригади на північному заході, пояснюючи це загрозою від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. В Україні російські сили зазнають безпрецедентного тиску, вказують британські розвідники.

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Російське військове командування поки що не знає, як забезпечити збільшення армії до 1,5 мільйона осіб. Про це йдеться в розвідці Міністерства оборони Великобританії від 23 грудня.

Президенту РФ Володимиру Путіну 21 грудня представили плани щодо збільшення чисельності ЗС РФ приблизно на 30% — до 1,5 мільйона осіб, нагадали розвідники.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, розширити до розмірів дивізії збираються щонайменше 2 бригади на північному заході Росії. Він посилався на передбачувану загрозу від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

[ + – ] Росія хоче адаптувати військові сили до довгострокових стратегічних викликів

Міністр говорив про створення 2 нових військових округів — Московського й Ленінградського, а також 3 мотострілецьких дивізій, у тому числі в Херсонській і Запорізькій областях та армійський корпус у Карелії.

"З огляду на прагнення НАТО наростити військовий потенціал поблизу російських кордонів, а також розширити Північноатлантичний альянс за рахунок Фінляндії та Швеції, потрібне вжиття заходів у відповідь щодо створення відповідного угруповання військ на північному заході Росії", — заявив він.

Ця тенденція свідчить про прагнення Росії адаптувати військові сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок вторгнення в Україну, зауважили британські фахівці.

"Залишається незрозумілим, як Росія знайде рекрутів для завершення експансії в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні", — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що за даними українського Генштабу на 22 грудня Росія втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч військових. Окупанти зазнають великих втрат у військовій техніці.

З нагоди круглої цифри втрат у лавах ЗС РФ Фокус підготував меми, присвячені ЗСУ та головнокомандувачу Валерію Залужному.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов 22 грудня сказав, що загарбники зосередилися на повному "звільненні" Донецької області. Міноборони Великобританії 21 грудня вказувало, що ЗС РФ та бойовики з "групи Вагнера" навряд чи зможуть досягти успіхів у Бахмуті Донецької області.