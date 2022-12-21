Вуличні бої в районі Бахмута: британська розвідка вказала на проблеми ЗС РФ

Мобілізовані та погано навчені найманці з "групи Вагнера" не зможуть вести успішні бойові дії у міських умовах. З жовтня росіяни відвоювали менш як 200 квадратних кілометрів у цій місцевості, зазначили у Міноборони Великобританії.

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Мобілізовані в армію Росії та погано навчені найманці з "групи Вагнера" навряд чи досягнуть успіху у вуличних боях на східній околиці міста Бахмут Донецької області. Про це повідомили у розвідці британського Міністерства оборони.

"З огляду на те, що для такого типу бою потрібна добре навчена піхота і чудовий рівень військового керівництва молодшого рівня, успіхи окупантів не гарантовані", — заявили в розвідці.

У Міноборони зазначили, що армія РФ та вагнерівці за останній тиждень трохи просунулися на східній околиці Бахмута.

[ + – ] Армія РФ іноді просувається до житлових районів міста, кажуть розвідники

Російська піхота, мабуть, закріпилася у промислових районах Сході міста. Іноді ЗС РФ просуваються в житлові райони, вуличні бої продовжуються.

У зведенні наголошується, що інтенсивні бойові дії точилися в районі Бахмута з червня цього року. Лінія фронту переважно проходила по відкритій місцевості навколо східних підступів до міста.

"Відтоді, як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська та Сєвєродонецька, практично не було затяжних масштабних боїв у населених пунктах", — підсумували військові.

Темпи наступу ЗС РФ у районі Бахмута

За даними американського Інституту вивчення війни, темпи настання росіян у районі Бахмута у попередні тижні не збільшилися. З 1 жовтня по 20 грудня ЗС РФ відвоювали трохи більш як 190 квадратних кілометрів у цій місцевості.

"Російські війська відвоювали в районі Бахмута 100 кв. км з 1 жовтня по 1 листопада та 92 кв. км у період з 1 листопада по 20 грудня. Швидкість наступу за останні 50 днів приблизно відповідає темпу наступу росіян у жовтні", — підрахували експерти.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута, це була його найнебезпечніша поїздка на передову з початку повномасштабної війни з РФ.

Газета The New York Times наголошувала на колосальних відмінностях між церемонією нагородження військових, яку влаштував 20 грудня президент країни-агресора Володимир Путін і Зеленський на передовій у Бахмуті.

У Кремлі сказали, що Путін теж нібито їздив до зони бойових дій ще 16 грудня. Однак про це стало відомо лише у день приїзду Зеленського до Бахмуту.