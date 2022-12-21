Візит Зеленського до Бахмута показав відмінності між ним і Путіним, — NYT

Як вважають журналісти, український президент перетягнув частину світової уваги з глави Кремля на себе. А символізм Бахмута вже перевищив військове значення міста, що обороняється.

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Приїзд Президента України Володимира Зеленського до Бахмута разюче відрізнявся від тієї церемонії нагородження, яку влаштував у Кремлі Володимир Путін. Це продемонструвало різкий контраст між лідерами двох держав. Про це пише New York Times.

Глава української держави здійснив свою найнебезпечнішу з лютого поїздку на передову, вручивши у зруйнованому Бахмуті медалі солдатам під гуркіт артилерії.

У той же час Володимир Путін влаштував пишну церемонію в Кремлі, куди скликав провоєнних діячів та лідерів пропаганди. Прекрасно оформлений телевізійний захід глави Кремля має показати як самим росіянам, так і всьому світу, що він сповнений рішучості продовжувати війну, незважаючи на втрати. За оцінками американських офіційних осіб, кількість убитих та поранених військовослужбовців ЗС РФ перевищила 100 тис. осіб.

"Зеленський своїм візитом до Бахмуту, навмисно чи ні, перетягнув частину уваги з Путіна на себе, продемонструвавши безстрашність і готовність ризикувати собою, приїхавши до міста, яке настільки зруйноване постійними російськими нальотами, що нагадує картини часів Першої світової війни", — коментує видання.

При цьому успішна оборона Бахмута та збереження контролю над ним надає місту символізму, який суттєво перевершує його військове значення, вважають журналісти.

"Схід тримається тому, що Бахмут бореться. Це фортеця нашого бойового духу. У жорстоких боях і ціною багатьох життів тут відстоюється свобода для всіх нас", — наголосив Зеленський на передовій.

Паралельно із цим Путін заявив, що готовий діяти жорсткіше. Він також назвав "надзвичайно складною" ситуацію на українських територіях, що утримуються Росією.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков заявив, що Путін також "побував у зоні бойових дій" в Україні. за словами представника Кремля, російський президент поїхав на фронт ще 16 грудня, але про це вирішили повідомити лише у день приїзду Зеленського до Бахмуту.

Пізніше журналісти з'ясували, куди їздив Путін. Як вважає російське видання "Агентство", глава Кремля зняв відеоролик із нібито відвідуванням передової у Ростові-на-Дону.