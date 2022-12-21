Поїздка Путіна до "зони спецоперації": журналісти вирахували місцезнаходження штабу (фото)

Судячи з відео, опублікованого Кремлем, "зона СВО", яку відвідав Володимир Путін, знаходиться на території Росії.

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У суботу, 17 грудня, Кремль опублікував відео, на якому Володимир Путін нібито перебуває в "зоні спецоперації". Локацією, що зображена на відеоролику, ймовірно, є штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Про це повідомляє російське видання "Агентство".

За словами журналістів, у Кремлі не повідомили, де саме проходила зустріч Путіна із військовими. При цьому інтер'єр приміщення штабу ПВО багато в чому збігається із приміщенням штабу родів військ. Наприклад, в обох локаціях є практично ідентичні столи та інші елементи меблів.

У джерелі зазначають, що раніше у цьому приміщенні також було помічено міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. Того разу також повідомлялося, що Шойгу відвідав "зону спецоперації".

[ + – ] Порівняння інтер'єрів штабу ПВО і штабу родів військ

Нагадаємо, що заява про візит Володимира Путіна до зони бойових дій пролунала на тлі новин про відвідання Володимиром Зеленським українських військових у Бахмуті. Про те, що Путін побував у "зоні СВО", першим заговорив депутат Державної Думи Андрій Гурулєв.

"Наш верховний головнокомандувач був у зоні спеціальної військової операції", — заявляв Гурулев 20 грудня в рамках програми Володимира Соловйова "Повний контакт".

Це твердження також підтримав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, опублікувавши відповідну замітку в "Російській газеті".

Нагадаємо, що за даними видання The Financial Times, Володимир Путін почав готувати росіян до затяжної війни з Україною. Під час одного з останніх звернень президент РФ натякнув, що інакодумство у РФ пригнічуватиметься жорсткіше.

Фокус також писав про те, що Володимир Путін нагородив орденами колаборантів, які очолюють окупаційні адміністрації в Україні. За даними ЗМІ, церемонія нагородження проходила у Кремлі.

Ще ми писали про те, що секретар РНБО України Олексій Данилов висловився про загрозу життю Олександра Лукашенка з боку Кремля. На його думку, Володимир Путін навряд чи піде на вбивство білоруського колеги.