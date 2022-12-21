Поїздка Путіна до "зони спецоперації": журналісти вирахували місцезнаходження штабу (фото)
Судячи з відео, опублікованого Кремлем, "зона СВО", яку відвідав Володимир Путін, знаходиться на території Росії.
У суботу, 17 грудня, Кремль опублікував відео, на якому Володимир Путін нібито перебуває в "зоні спецоперації". Локацією, що зображена на відеоролику, ймовірно, є штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Про це повідомляє російське видання "Агентство".
За словами журналістів, у Кремлі не повідомили, де саме проходила зустріч Путіна із військовими. При цьому інтер'єр приміщення штабу ПВО багато в чому збігається із приміщенням штабу родів військ. Наприклад, в обох локаціях є практично ідентичні столи та інші елементи меблів.
У джерелі зазначають, що раніше у цьому приміщенні також було помічено міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. Того разу також повідомлялося, що Шойгу відвідав "зону спецоперації".
Нагадаємо, що заява про візит Володимира Путіна до зони бойових дій пролунала на тлі новин про відвідання Володимиром Зеленським українських військових у Бахмуті. Про те, що Путін побував у "зоні СВО", першим заговорив депутат Державної Думи Андрій Гурулєв.
"Наш верховний головнокомандувач був у зоні спеціальної військової операції", — заявляв Гурулев 20 грудня в рамках програми Володимира Соловйова "Повний контакт".
Це твердження також підтримав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, опублікувавши відповідну замітку в "Російській газеті".
Нагадаємо, що за даними видання The Financial Times, Володимир Путін почав готувати росіян до затяжної війни з Україною. Під час одного з останніх звернень президент РФ натякнув, що інакодумство у РФ пригнічуватиметься жорсткіше.
Фокус також писав про те, що Володимир Путін нагородив орденами колаборантів, які очолюють окупаційні адміністрації в Україні. За даними ЗМІ, церемонія нагородження проходила у Кремлі.
Ще ми писали про те, що секретар РНБО України Олексій Данилов висловився про загрозу життю Олександра Лукашенка з боку Кремля. На його думку, Володимир Путін навряд чи піде на вбивство білоруського колеги.