Путін у Кремлі роздав ордени "губернаторам" захоплених регіонів України

Державні нагороди вручили Денису Пушиліну, Леоніду Пасічнику, Євгену Балицькому, Володимиру Сальдо, а також військкорам, які висвітлюють військову агресію РФ проти України.

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У вівторок, 20 грудня, президент РФ Володимир Путін нагородив орденами колаборантів, які очолюють окупаційні адміністрації в Україні. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА "Новости".

Урочистий захід, за даними ЗМІ, проходив у Кремлі. Президент країни-агресора вручив ордени колаборантам, які очолюють окупаційні адміністрації на захоплених територіях України.

Ватажки проросійських бойовиків "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник, за рішенням глави Кремля, нагороджені орденами "За заслуги перед Вітчизною" вищого ступеня (I ступінь). Євгену Балицькому та Володимиру Сальдо, які очолюють окупаційні адміністрації Запорізької та Херсонської областей відповідно, вручили ордени "За заслуги перед Батьківщиною" ІІІ ступеня.

Крім цього, як стверджують росЗМІ, Володимир Путін вручив державні нагороди військкорам і пропагандистам, які активно висвітлюють повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

Зазначимо, що під час урочистого заходу в Кремлі скандальною заявою відзначилася головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян. Пропагандистка президента РФ Володимира Путіна подякувала за те, що він "мочить людожерів" в Україні.

Також 1 грудня нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що колаборанти Володимир Сальдо та Євген Балицький досі мають українське громадянство. Процедуру позбавлення громадянства ще навіть не запущено.