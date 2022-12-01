Колаборанти Сальдо та Балицький досі мають українське громадянство, — нардеп (фото)

Процедура позбавлення паспортів України, за словами Ярослава Юрчишина, не стартувала навіть після того, як колаборанти добровільно отримали громадянство країни-агресора.

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Керівники окупаційних адміністрацій Євген Балицький та Володимир Сальдо досі мають українське громадянство. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Зокрема, парламентар опублікував відповідь Державної міграційної служби на свій запит.

За словами Юрчишина, колаборанти Євген Балицький, Володимир Сальдо та Олександр Кобець досі мають українське громадянство. Керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей не позбавлено паспорта громадянина України навіть після того, як добровільно оформили собі російські паспорти.

Балицький та Сальдо навіть були на прийомі у Путіна як представники окупаційної влади. Хоча не мають права бути громадянами України, оскільки вони прилюдно взяли ворожі паспорти. На жаль, ні СБУ, ні якась інша українська структура не ініціювала призупинення у них нашого громадянства", — продовжив Юрчишин, публікуючи відповідь Держміграційної служби на запит.

Після того, як народний депутат направив до відомства звернення про початок підготовки до позбавлення громадянства колаборантів, до Служби безпеки має надійти запит щодо дослідження причин, через які Євген Балицький, Володимир Сальдо та Олександр Кобець можуть втратити паспорти громадянина України.

[ + – ] Колаборанти Сальдо та Балицький досі мають українське громадянство [ + – ] Колаборанти Сальдо та Балицький досі мають українське громадянство

Зазначимо, що на початку жовтня СБУ підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду України Богдана Львова. Правоохоронці стверджували, що у 2012 році суддя повторно отримав паспорт громадянина країни-агресора замість документа, що втратив чинність, від 1999 року. За кілька днів суддю Богдана Львова відрахували з Верховного суду України через наявність російського громадянства.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як колаборанти Євген Балицький, Володимир Сальдо та Кирило Стремоусов, які отримали російське громадянство, керують окупованими Херсонською та Запорізькою областями.