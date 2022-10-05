Суддю Богдана Львова відрахували із Верховного суду за громадянство РФ (документ)

За словами голови Верховного суду Всеволода Князєва, Богдан Львлв своїм подвійним громадянством змусив українців сумніватися в "об'єктивності, незалежності та неупередженості" установи.

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Суддю Верховного Суду Богдана Львова відрахувала зі штату співробітників після того, як підтвердилася інформація про його російське громадянство. Про це повідомив голова ЗС Всеволод Князєв.

Він видав наказ про відрахування з 05.10.2022 р. Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду.

Підставою такого рішення стала інформація Служби безпеки України про те, що Львов є громадянином Російської Федерації.

Князєв нагадав, що, згідно з Конституцією України, повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

За словами голови Верховного Суду, рішення про припинення повноважень Львова далося йому складно і стало безпрецедентним для української судової системи.

"За часів повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті і в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменшого сумніву в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів", — наголосив Князєв.

Він також повідомив, що Богдан Львов досі заперечує своє російське громадянство. Щоб "зам'яти" конфліктну ситуацію, він навіть пішов у відпустку.

"Навіть відпустка судді Богдана Львова не розв'язує проблему його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особи повноважень, а створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду", – висловився з цього приводу Князєв.

Нагадаємо, кілька днів тому суддю Верховного Суду Богдана Львова не змогли звільнити за паспорт РФ. За звільнення Львова з посади проголосував 21 із 43 суддів Касаційного госпсуду. Голосування відбувалося анонімно.

Фокус також писав про те, що 15 вересня журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" опублікували інформацію, що 55-річний голова Касаційного господарського суду України Богдан Львов має громадянство Росії.