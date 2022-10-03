Забракло одного голосу: суддю Верховного Суду Богдана Львова не змогли звільнити за паспорт РФ

За звільнення Львова з посади проголосував 21 із 43 суддів Касаційного госпсуду. Голосування відбувалося анонімно.

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Судді Касаційного господарського суду України проголосували проти звільнення Богдана Львова із посади під час сьогоднішніх зборів. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У таємному голосуванні взяли участь 39 суддів із 40 присутніх. За звільнення Львова з посади голови Касаційного госпсуду проголосувала 21 особа. Для позитивного вирішення питання забракло одного голосу. Рішення вважається ухваленим у тому випадку, коли голосує більшість від загальної кількості суддів, тобто 43 людей.

"Що стосується Львова, то його доля вже вирішена: СБУ підтвердила наявність російського паспорта. Поки тоне лише Касаційний госпсуд, але весь Верховний суд може наслідувати цей корабель, якщо не буде відповідних кроків голови суду — Всеволода Князєва", –– йдеться у заяві Центру протидії корупції.

Богдан Львов: хронологія подій

15 вересня журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" опублікували інформацію про те, що у 55-річного голови Касаційного господарського суду України Богдана Львова є громадянство Росії. Як стало відомо, він отримав російський паспорт у 1999 році, хоча на той момент уже працював суддею в Україні. 2012 року Львов оновив російський документ у зв'язку з 45-річчям. Дружина судді, яка народилася у Москві, також має громадянство РФ, кажуть розслідувачі.

16 вересня суддя поскаржився на авторів розслідування до Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. При цьому він уточнив, що російські органи влади справді ведуть облік його даних про громадянство РФ. Однак, за його версією, ці дані були підроблені з метою дискредитації.

Сьогодні Львов опублікував у Facebook інформацію, що пройшов поліграф, щоб довести свою невинність.

"Я пройшов поліграф. Для мене особисто цього потреби не було. Я громадянин виключно України", –– підкреслив він.

Проте Служба безпеки України підтвердила, що Львов має громадянство РФ.

Реакція громадськості

Голова правління аналітичного фонду DEJURE Михайло Жернаков підкреслив, що високопоставленого українського суддю не звільнили навіть незважаючи на те, що сьогодні СБУ підтвердило наявність у нього громадянства РФ.

"Тобто більшість господарських суддів Верховного суду повністю влаштовує на посаді голови росіянин-корупціонер", — написав Жернаков у себе у Facebook.

30 вересня на сайті електронних петицій президента України з'явилася пропозиція щодо позбавлення Богдана Львова громадянства України у тому разі, якщо підтвердиться наявність у нього російського паспорта. Автором ініціативи виступила Аліна Михайлова. За чотири дні під петицією свої підписи поставили понад 6 тис. українців.

[ + – ] Петиція із пропозицією позбавити суддю Львова українського громадянства набрала понад 6 тисяч підписів.

Нагадаємо, у 2020 році Богдан Львов увійшов у топ 12 одіозних українських суддів, складений Фокусом за допомогою експертів-юристів. Раніше він був фігурантом кількох кримінальних розслідувань, зокрема про "втручання в автоматизовану систему документообігу суду".