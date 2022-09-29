ЗМІ розповіли про громадянство РФ у голови Касаційного госпсуду Богдана Львова: він це заперечує

Суддя назвав фейком розслідування проєкту "Схеми". Журналісти стверджують, що Львов продовжує вести судові засідання в Україні, залишаючись громадянином РФ усупереч закону.

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Голова Касаційного господарського суду Верховного суду України Богдан Львов, за даними журналістського проєкту "Схеми", всупереч українському законодавству, має російське громадянство та продовжує проводити засідання. Сам суддя факт наявності російського паспорта заперечує: він уже звернувся зі скаргою на журналістів до Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ). Про це йдеться у матеріалі видання "Радіо Свобода".

Громадянство РФ у судді Львова: версія "Схем"

Журналісти з посиланням на джерела, зокрема і в СБУ, повідомили, що Львов є власником громадянства РФ, і, за їхніми словами, саме тому Служба безпеки нещодавно позбавила суддю доступу до державної таємниці, що було офіційно підтверджено проєктом у відомстві та у Верховному суді.

ЗМІ стверджують, що Львов отримав російське громадянство у Москві 1999 року — на той момент він уже працював суддею в Україні — а 2012 року оновив свій паспорт РФ після досягнення віку 45 років. Журналісти також заявили, що його дружина народилася в Москві і має російське громадянство.

Розслідування про громадянство РФ: реакція судді Львова

16 вересня Львов поскаржився на авторів розслідування у ДБР та СБУ — водночас він визнав, що російські органи влади ведуть облік його даних про громадянство РФ, запевнивши, що ці дані підроблені з метою дискредитації. 26 і 28 вересня суддя у своєму Facebook назвав розслідування фейком, навівши на доказ низку документів, які, за його словами, свідчать про спробу наклепу ЗМІ.

Зі свого боку журналісти заявили, що наведені суддею докази не суперечать їхнім твердженням про те, що Львов уперше отримав громадянство РФ у 1999 році, оновивши його через 13 років. Ці твердження підтвердив і головний розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев. Водночас "Схеми" зазначили, що Львов у 1989 році закінчив Червонопрапорний військовий інститут Міністерства оборони СРСР у Москві, там познайомився зі своєю дружиною Інною Ровдо, і протягом багатьох років у 1990-х роках мав московську реєстрацію у квартирі на Ленінградському шосе.

Нагадаємо, після оприлюднення розслідування Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження стосовно Львова за фактами можливого недекларування квартири у РФ як свідків у провадженні.

Також ми писали, що суддя Львов у 2020 році увійшов до ТОП 12 одіозних українських суддів, складеного Фокусом за допомогою експертів-юристів. Раніше він був фігурантом кількох кримінальних розслідувань, зокрема про "втручання в автоматизовану систему документообігу суду".