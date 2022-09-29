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Украина

СМИ рассказали о гражданстве РФ у главы Кассационного хозсуда Богдана Львова: он это отрицает

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Фото: Flickr | Судья Богдан Львов опроверг сообщения о наличии гражданства РФ

Судья назвал фейком расследование проекта "Схемы". Журналисты утверждают, что Львов продолжает вести судебные заседания в Украине, оставаясь гражданином РФ вопреки закону.

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Глава Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины Богдан Львов, по данным журналистского проекта "Схемы", вопреки украинскому законодательству, имеет российское гражданство и продолжает проводит заседания. Сам судья факт наличия российского паспорта отрицает — он уже обратился с жалобой на журналистов в Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в материале издания "Радио Свобода".

Гражданство РФ у судьи Львова: версия "Схем"

Журналисты со ссылкой на источники, в том числе и в СБУ, сообщили, что Львов является обладателем гражданства РФ, и, по их словам, именно поэтому Служба безопасности недавно лишила судью доступа к государственной тайне, что было официально подтверждено проекту в ведомстве и в Верховном суде.

СМИ утверждают, что Львов получил российское гражданство в Москве в 1999 году — на тот момент он уже работал судьей в Украине — а в 2012 году обновил свой паспорт РФ по достижении возраста в 45 лет. Журналисты также заявили, что его супруга родилась в Москве и также имеет российское гражданство.

богдан львов, богдан львов судья Fullscreen
богдан львов, богдан львов судья Fullscreen
богдан львов, богдан львов судья Fullscreen
богдан львов, богдан львов судья
богдан львов, богдан львов судья
богдан львов, богдан львов судья

Расследование о гражданстве РФ: реакция судьи Львова

16 сентября Львов пожаловался на авторов расследования в ГБР и СБУ — при этом он признал, что российские органы власти ведут учет его данных о гражданстве РФ, заверив, что эти данные были подделаны с целью его дискредитации. 26 и 28 сентября судья в своем Facebook назвал расследование фейком, приведя в доказательство ряд документов, которые, по его словам, свидетельствуют о попытке СМИ на него наклеветать.

В свою очередь журналисты заявили, что приведенные судьей доказательства не противоречат их утверждениям о том, что Львов впервые получил гражданство РФ в 1999 году, обновив его 13 лет спустя. Эти утверждения подтвердил и главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. При этом "Схемы" отметили, что Львов в 1989 году окончил Краснознаменный военный институт Министерства обороны СССР в Москве, там познакомился со своей супругой Инной Ровдо, и на протяжении многих лет в 1990-х годах имел московскую регистрацию в квартире на Ленинградском шоссе.

Напомним, после обнародования расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении Львова по фактам возможного недекларирования квартиры в РФ, в качестве свидетелей в производстве.

Также мы писали, что судья Львов в 2020 году вошел в ТОП-12 одиозных украинских судей, составленный Фокусом с помощью экспертов-юристов. Ранее он был фигурантом нескольких уголовных расследований, в частности, о "вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда".