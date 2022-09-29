СМИ рассказали о гражданстве РФ у главы Кассационного хозсуда Богдана Львова: он это отрицает

Судья назвал фейком расследование проекта "Схемы". Журналисты утверждают, что Львов продолжает вести судебные заседания в Украине, оставаясь гражданином РФ вопреки закону.

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Глава Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины Богдан Львов, по данным журналистского проекта "Схемы", вопреки украинскому законодательству, имеет российское гражданство и продолжает проводит заседания. Сам судья факт наличия российского паспорта отрицает — он уже обратился с жалобой на журналистов в Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в материале издания "Радио Свобода".

Гражданство РФ у судьи Львова: версия "Схем"

Журналисты со ссылкой на источники, в том числе и в СБУ, сообщили, что Львов является обладателем гражданства РФ, и, по их словам, именно поэтому Служба безопасности недавно лишила судью доступа к государственной тайне, что было официально подтверждено проекту в ведомстве и в Верховном суде.

СМИ утверждают, что Львов получил российское гражданство в Москве в 1999 году — на тот момент он уже работал судьей в Украине — а в 2012 году обновил свой паспорт РФ по достижении возраста в 45 лет. Журналисты также заявили, что его супруга родилась в Москве и также имеет российское гражданство.

Расследование о гражданстве РФ: реакция судьи Львова

16 сентября Львов пожаловался на авторов расследования в ГБР и СБУ — при этом он признал, что российские органы власти ведут учет его данных о гражданстве РФ, заверив, что эти данные были подделаны с целью его дискредитации. 26 и 28 сентября судья в своем Facebook назвал расследование фейком, приведя в доказательство ряд документов, которые, по его словам, свидетельствуют о попытке СМИ на него наклеветать.

В свою очередь журналисты заявили, что приведенные судьей доказательства не противоречат их утверждениям о том, что Львов впервые получил гражданство РФ в 1999 году, обновив его 13 лет спустя. Эти утверждения подтвердил и главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. При этом "Схемы" отметили, что Львов в 1989 году окончил Краснознаменный военный институт Министерства обороны СССР в Москве, там познакомился со своей супругой Инной Ровдо, и на протяжении многих лет в 1990-х годах имел московскую регистрацию в квартире на Ленинградском шоссе.

Напомним, после обнародования расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении Львова по фактам возможного недекларирования квартиры в РФ, в качестве свидетелей в производстве.

Также мы писали, что судья Львов в 2020 году вошел в ТОП-12 одиозных украинских судей, составленный Фокусом с помощью экспертов-юристов. Ранее он был фигурантом нескольких уголовных расследований, в частности, о "вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда".