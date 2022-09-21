Из-за квартиры в Москве: НАБУ взялось за заместителя главы Верховного суда Украины

Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении судьи Богдана Львова, которого помимо сокрытия факта владения квартирой в Москве обвиняют в получении российского гражданства.

Related video

Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что по его депутатскому обращению Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство и начало досудебное расследование в отношении заместителя председателя Верховного суда, председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова.

Юрчишин заявил, что у Львова есть российское гражданство и имущество в Москве. По его словам, дело открыли по подозрению в недостоверном декларировании.

[ + – ] Ответ НАБУ на запрос депутата Юрчишина

В соответствии со ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации" судье грозит штраф до 85 тыс. грн, либо общественные работы сроком от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы сроком до 2 лет, а также возможное лишение свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Откуда стало известно о российском гражданстве судьи?

Ранее проект "Радио Свобода" "Схемы" выяснил, что у Богдана Львова помимо украинского есть и гражданство России, также он является совладельцем квартиры на Ленинградском шоссе в Москве. В ответ Львов заявил, что эта информация является фейком.

Что известно о Богдане Львове?

Судья Львов в 2020 году вошел в ТОП-12 одиозных украинских судей, составленный Фокусом с помощью экспертов-юристов.

В прошлом он был фигурантом нескольких уголовных расследований, в частности, о "вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда". Проще говоря, он знал и молчал, что руководство самого влиятельного суда времен Виктора Януковича — Хозяйственного — заранее знало, какое решение будет вынесено.

Представители Общественного совета доброчестности, которые пытались не допустить назначения Львова на пост заместителя главы Верховного суда, уверены, что он пришел туда, чтобы влиять на судебную систему Украины.

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, которого подозревают во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год. Депутат "забыл" задекларировать имущество на сумму 87,6 млн грн, оформленное на его гражданскую жену. По данным "Центра противодействия коррупции", претензии возникли к Сергею Шахову.

В 2021 году Шахов считал, что у уголовного производства, открытого в его отношении, нет перспектив.