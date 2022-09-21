Через квартиру в Москві: НАБУ взялося за заступника голови Верховного суду України

Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження стосовно судді Богдана Львова, якого, крім приховування факту володіння квартирою в Москві, звинувачують в отриманні російського громадянства.

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Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що за його депутатським зверненням Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування стосовно заступника голови Верховного суду, голови Касаційного господарського суду Богдана Львова.

Юрчишин заявив, що Львов має російське громадянство і майно в Москві. За його словами, справу відкрили за підозрою у недостовірному декларуванні.

[ + – ] Відповідь НАБУ на запит депутата Юрчишина

Відповідно до ст. 366-2 КК України "Декларування недостовірної інформації" судді загрожує штрафом до 85 тис. грн, або громадські роботи строком від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, а також можливе позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Звідки стало відомо про російське громадянство судді?

Раніше проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" з'ясував, що у Богдана Львова, крім українського, є і громадянство Росії, також він є співвласником квартири на Ленінградському шосе в Москві. У відповідь Львов заявив, що ця інформація є фейком.

Що відомо про Богдана Львова?

Суддя Львів у 2020 році увійшов до ТОП 12 одіозних українських суддів, складеного Фокусом за допомогою експертів-юристів.

У минулому він був фігурантом кількох кримінальних розслідувань, зокрема про "втручання в автоматизовану систему документообігу суду". Простіше кажучи, він знав і мовчав, що керівництво найвпливовішого суду часів Віктора Януковича — Господарського — наперед знало, яке рішення винесуть.

Представники Громадської ради доброчесності, які намагалися не допустити призначення Львова на посаду заступника голови Верховного суду, упевнені, що він прийшов туди, щоби впливати на судову систему України.

Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду обвинувальний акт щодо чинного народного депутата, якого підозрюють у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік. Депутат "забув" задекларувати майно на суму 87,6 млн грн, оформлене на його громадянську дружину. За даними Центру протидії корупції, претензії виникли до Сергія Шахова.

У 2021 році Шахов вважав, що у кримінального провадження, відкритого щодо нього, немає перспектив.