НАБУ і САП передали до суду обвинувальний акт проти нардепа Сергія Шахова (фото)

Парламентарі підозрюють у приховуванні майна на суму 87,6 млн гривень, яке депутат, за даними слідства, переписав на цивільну дружину.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду обвинувальний акт щодо чинного народного депутата, якого підозрюють у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Слідство встановило, що нардеп VIII та IX скликань не вніс до своєї декларації відомості про майно та доходи, власником яких є його цивільна дружина.

Йдеться про активи на загальну суму 87,6 млн гривень:

офісне приміщення;

13 квартир у центрі Києва;

8 місць для паркування;

два будинки у котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тисячі "квадратів";

27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га Київської області;

два автомобілі;

нежитлова нерухомість;

частки у низці суб'єктів господарювання;

доходи від продажу нерухомості;

офісне приміщення у центрі Києва.

Восени 2021 року народному депутату було оголошено підозру за ст. 366-2 Кримінального кодексу України, а у липні 2022 року слідчі завершили досудове розслідування.

"Центр протидії корупції" стверджує, що підозрюваним є нардеп Сергій Шахов. За даними організації, парламентар переписав на свою цивільну дружину майно на суму 87,6 млн гривень, серед яких будинки в елітному котеджному містечку "Сонячна долина", а також 27 земельних ділянок площею 115 га, порівнянних з 13 Маріїнськими парками.

"Вищий антикорупційний суд має менше двох років, щоб розглянути справу в першій та апеляційній інстанції. В іншому випадку нардеп уникне відповідальності за термінами давності. Тому судді повинні зробити все від себе залежне, щоб розглянути справу в термін. А ми в ЦПК ретельно слідкуватимемо за її розглядом", — продовжили в організації та додали, що Сергію Шахову максимум загрожує лише обмеження, а не позбавлення волі.

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Нагадаємо, у листопаді 2021 року детективи НАБУ вручили нардепу Сергію Шахову підозру у недостовірному декларуванні. За даними слідства, парламентар приховав від держави майно та активи майже на 60 млн. гривень, які були переписані на його цивільну дружину.

Нардеп Сергій Шахов у коментарі Фокусу стверджував, що правоохоронці чинять на нього політичний тиск, вручаючи підозру у недостовірному декларуванні.