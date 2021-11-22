"Приховав майно на 60 млн": нардепу Шахову вручили підозру в недостовірному декларуванні

За версією слідства, парламентарій не вніс до декларації за минулий рік відомості про майно та доходи жінки, з якою він живе та виховує спільних дітей.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 22 листопада вручили підозру народному депутату України за недостовірне декларування майже 60 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У НАБУ не розкрили імені та прізвища нардепа, однак у коментарі Фокусу член групи "Довіра" Сергій Шахов повідомив, що йдеться про нього.

За даними слідства, парламентарій не вніс до декларації за минулий рік відомості про майно та доходи жінки, з якою він ділить побут і виховує спільних дітей.

В Офісі генпрокурора уточнили, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручив підозру Шахову за дорученням генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.

Депутат отримав підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф від 3 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи терміном від 150 до 240 годин, або обмеження волі до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Яке майно приховав Шахов?

У НАБУ стверджують, що Шахов не задекларував 13 квартир у центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом площею понад 2 тис. кв. м, 27 земельних ділянок площею майже 115 га в Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, дві машини, частки у низці суб'єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості.

Вищезгадане майно перевищує суму 59,5 млн гривень. Це більш ніж у 4 тис. разів більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, додали в Офісі генпрокурора.

Журналісти "Схем" стверджували, що Шахов має спільний побут із громадянською дружиною Інною Журбою. Про цю жінку широкому загалу стало відомо в березні минулого року, коли Шахов захворів на коронавірус. У розслідуванні йдеться, що на Журбу парламентарій оформив котеджі під Києвом, квартири, паркомісця у центрі столиці, земельні ділянки та частки у статутних капіталах кількох компаній.

У березні минулого року НАЗК почала перевіряти декларацію Шахова та виявила в ній недостовірні дані на суму 15,5 млн гривень. Під час перевірки НАЗК встановило, що в 2020 році Шахов разом із Журбою літав у Швейцарію та Катар. За авіаквитки розрахувалася юридична особа.

20 листопада детективи НАБУ обшукали двоповерховий будинок у котеджному містечку "Сонячна долина" на Київщині. Ця будівля записана на Журбу. У момент обшуку нардеп був у будинку, а в коментарі "Схемам" говорив про можливе політичне переслідування.