"Скрыл имущество на 60 млн": нардепу Шахову вручили подозрение в недостоверном декларировании

По версии следствия, парламентарий не внес в декларацию за прошлый год сведения об имуществе и доходах женщины, с которой он живет и воспитывает общих детей.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 22 ноября вручили подозрение народному депутату Украины за недостоверное декларирование почти 60 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В НАБУ не раскрыли имени и фамилии нардепа, однако в комментарии Фокусу член группы "Доверие" Сергей Шахов сообщил, что речь о нем.

По данным следствия, парламентарий не внес в декларацию за прошлый год сведения об имуществе и доходах женщины, с которой он делит быт и воспитывает общих детей.

В Офисе генпрокурора уточнили, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручил подозрение Шахову по поручению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Депутат получил подозрение по ч. 2. ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Она предполагает штраф от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Какое имущество скрыл Шахов?

В НАБУ утверждают, что Шахов не задекларировал 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом площадью более 2 тыс. кв. м, 27 земельных участков площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в ряде субъектов хозяйствования и доходы от продажи недвижимости.

Вышеуказанное имущество превышает сумму в 59,5 млн гривен. Это более чем в 4 тыс. раз больше прожиточного минимума для трудоспособных лиц, добавили в Офисе генпрокурора.

Журналисты "Схем" утверждали, что Шахов имеет общий быт с гражданской женой Инной Журбой. Об этой женщине широкой общественности стало известно в марте прошлого года, когда Шахов заболел коронавирусом. В расследовании говорится, что на Журбу парламентарий оформил коттеджи под Киевом, квартиры, паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах нескольких компаниях.

В марте прошлого года НАПК начало проверять декларацию Шахова и выявило в ней недостоверные данные на сумму 15,5 млн гривен. Во время проверки НАПК установило, что в 2020 году Шахов вместе с Журбой летал в Швейцарию и Катар. За авиабилеты рассчиталось юридическое лицо.

20 ноября детективы НАБУ обыскали двухэтажный дом в коттеджном городке "Солнечная долина" в Киевской области. Это здание записано на Журбу. В момент обыска нардеп был в доме, а в комментарии "Схемам" говорил о возможном политическом преследовании.