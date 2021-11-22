"Нічого у них не вийде": Шахов про підозру від НАБУ в недостовірному декларуванні

Народний депутат пов'язує претензії правоохоронців до нього про те, що він "розриває владу" з трибуни Ради.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вручило народному депутату із групи "Довіра" Сергію Шахову підозру в межах кримінального провадження про недостовірне декларування. Про це політик повідомив у коментарі Фокусу.

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"Вручили підозру. Божевільні люди, не розуміють, що вони роблять. Владу та силовиків, яких Шахов розриває з трибуни, сьогодні ковбасить. Їм треба здійснити тиск на народного депутата. Нічого в них не вийде. Ми вже проходили цей тиск від влади, яка втекла в Ростов", — сказав Шахов Фокусу.

Парламентарій наголосив, що в минулому йому вже вдалося пережити такий тиск від представників влади.

"Влада сьогодні вирішувала б питання з народом: дати тепло в квартири, наповнити холодильники продуктами харчування. А вони вирішили Шахова якимось ціпком незрозумілим або прутиком побити за те, що він з трибуни виступає. Не вийде у них закрити мені рота", — наголосив парламентарій.

За версією слідства, у поданій Шаховим декларації не зазначені житловий будинок і земельна ділянка, що знаходилися в його користуванні, в Обухівському районі Київської області. Також, як стверджують в Офісі генпрокурора, політик не задекларував майно та доходи, власником яких є людина, "з якою вона пов'язана спільним побутом і має взаємні права й обов'язки". Імовірно, йдеться про Інну Журбу, яка, за даними проєкту "Схеми", не є громадянською дружиною народного депутата.

"(Не вказана в декларації інформація) про 13 квартир у столиці, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. м, 27 земельних ділянок загальною площею майже 115 га в Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частку в автомобілі суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості", — йдеться у заяві відомства.

Правоохоронці стверджують, що всього нардеп приховав майно на суму майже 60 млн гривень.

Сам Шахов у коментарі Фокусу заявив, що "не має права як народний депутат на себе записувати чуже майно".

"А тим більше дітей п'ятьох. Ось вам моя відповідь. Ви ж бачите який тиск влади на всіх нардепів-опозиціонерів", — наголосив Шахов.

Відповідаючи на запитання журналіста Фокусу про те, чи справді майно, про яке повідомили правоохоронці, належить Інні Журбі, політик заявив, що про це потрібно питати в неї.

"Людина бізнесмен. Можна відкрити реєстр, подивитися коли було сплачено податки, коли це було придбано. Це точно бачить НАБУ, це точно бачить САП та Офіс генпрокурора. Те, що вони роблять — це тиск на народного депутата з метою змусити мене голосувати так, як вони хочуть. Не буде такого", — сказав Шахов.

Також парламентар наголосив, що його "важко підкосити якимись кримінальними справами".

Нагадаємо, про вручення підозри Шахову в недостовірному декларуванні НАБУ повідомило у понеділок, 22 листопада.

Раніше депутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов подав декларацію доходів, у якій вказав активи у біткоїнах на суму 27,7 млрд грн.