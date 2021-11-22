"Ничего у них не получится": Шахов о подозрении от НАБУ в недостоверном декларировании

Народный депутат связывает претензии правоохранителей к нему с тем, что он "разрывает власть" с трибуны Рады.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило народному депутату из группы "Доверие" Сергею Шахову подозрение в рамках уголовного производства о недостоверном декларировании. Об этом политик сообщил в комментарии Фокусу.

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"Вручили подозрение. Сумасшедшие люди, не понимают что они делают. Власть и силовиков, которых Шахов разрывает с трибуны, сегодня колбасит. Им нужно осуществить давление на народного депутата. Ничего у них не получится. Мы уже проходили это давление от власти, которая убежала в Ростов", — сказал Шахов Фокусу.

Парламентарий подчеркнул, что в прошлом ему уже удалось пережить подобное давление от представителей власти.

"Власти сегодня решать бы вопросы с народом: дать тепло в квартиры, наполнить холодильники продуктами питания. А они решили Шахова какой-то палкой непонятной или прутиком побить за то, что он с трибуны выступает. Не получится у них закрыть мне рот", — подчеркнул парламентарий.

По версии следствия, в поданной Шаховым декларации не указаны находившиеся в его пользовании жилой дом и земельный участок в Обуховском районе Киевской области. Также, как утверждают в Офисе генпрокурора, политик не задекларировал имущество и доходы, владельцем которых является человек, "с которым он связан общим бытом и имеет взаимные права и обязанности". Предположительно, речь идет об Инне Журбе, которая, по данным проекта "Схемы", приходится народному депутату гражданской женой.

"(Не указана в декларации информация) о 13 квартирах в столице, 8 паркоместах, 2 домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. м, 27 земельных участках общей площадью около 115 га в Киевской области, даче, нежилой недвижимости, двух автомобилях, доле в автомобиле субъектов ведения хозяйства, доходах от продажи недвижимости", — говорится в заявлении ведомства.

Правоохранители утверждают, что всего нардеп скрыл имущество на сумму в почти 60 млн гривен.

Сам Шахов в комментарии Фокусу заявил, что "не имеет права как народный депутат на себя записывать чужое имущество".

"А тем более детей пятерых. Вот вам мой ответ. Вы же видите какое давление власти на всех нардепов-оппозиционеров", — подчеркнул Шахов.

Отвечая на вопрос журналиста Фокуса о том, действительно ли имущество, о котором сообщили правоохранители, принадлежит Инне Журбе, политик заявил, что об этом нужно спрашивать у нее.

"Человек бизнесмен. Можно открыть реестр, посмотреть когда были уплачены налоги, когда это было приобретено. Это точно видит НАБУ, это точно видит САП и Офис генпрокурора. То, что они делают — это давление на народного депутата с целью принудить меня голосовать так, как они хотят. Не будет такого", — сказал Шахов.

Также парламентарий подчеркнул, что его "тяжело подкосить какими-то уголовными делами".

Напомним, о вручении подозрения Шахову в недостоверном декларировании НАБУ сообщило в понедельник, 22 ноября.

Ранее депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов подал декларацию доходов, в которой указал активы в биткоинах на сумму 27,7 млрд грн.