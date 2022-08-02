НАБУ и САП передали в суд обвинительный акт против нардепа Сергея Шахова (фото)

Парламентария подозревают в сокрытии имущества на сумму в 87,6 млн гривен, которое депутат, по данным следствия, переписал на гражданскую жену.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, которого подозревают во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Следствие установило, что нардеп VIII и IX созывов не внес в свою декларацию сведения об имуществе и доходах, собственником которых является его гражданская жена.

Речь идет об активах на общую сумму в 87,6 млн гривен:

офисное помещение;

13 квартир в центре Киева;

8 парковочных мест;

два дома в коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тысяч "квадратов";

27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области;

два автомобиля;

нежилая недвижимость;

доли в ряде субъектов хозяйствования;

доходы от продажи недвижимости;

офисное помещение в центре Киева.

Осенью 2021 года народному депутату было объявлено подозрение по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины, а в июле 2022 года следователи завершили досудебное расследование.

"Центр противодействия коррупции" утверждает, что подозреваемым является нардеп Сергей Шахов. По данным организации, парламентарий переписал на свою гражданскую жену имущество на сумму в 87,6 млн гривен, среди которых дома в элитном коттеджном городке "Солнечная долина", а также 27 земельных участков площадью в 115 га, сопоставимых с 13 Мариинских парков.

"Высший антикоррупционный суд имеет менее двух лет, чтобы рассмотреть дело в первой и апелляционной инстанции. В противном случае нардеп избежит ответственности по срокам давности. Поэтому судьи должны сделать все от себя зависящее, чтобы рассмотреть дело в срок. А мы в ЦПК будем тщательно следить за его рассмотрением", — продолжили в организации и добавили, что Сергею Шахову максимум грозит только ограничение, а не лишение свободы.

[ + – ] НАБУ и САП передали в суд дело в отношении нардепа Сергея Шахова

Напомним, в ноябре 2021 года детективы НАБУ вручили нардепу Сергею Шахову подозрение в недостоверном декларировании. По данным следствия, парламентарий скрыл от государства имущество и активы почти на 60 млн гривен, которые были переписаны на его гражданскую жену.

Нардеп Сергей Шахов в комментарии Фокусу утверждал, что правоохранители оказывают на него политическое давление, вручая подозрение в недостоверном декларировании.