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Политика

Не хватило одного голоса: судью Верховного Суда Богдана Львова не смогли уволить за паспорт РФ

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Cудья Богдан Львов отрицает наличие российского гражданства.

За увольнение Львова с должности проголосовал 21 из 43 судей Кассационного хозсуда. Голосование проходило анонимно.

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Судьи Кассационного хозяйственного суда Украины проголосовали против увольнения Богдана Львова с должности во время сегодняшнего собрания. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В тайном голосовании взяли участь 39 судей из 40 присутствующих. За увольнение Львова с должности главы Кассационного хозсуда проголосовал 21 человек. Для положительного решения вопроса не хватило одного голоса. Решение считается принятым в том случае, когда голосует большинство от общего количества судей, то есть 43 людей.

"Что касается Львова, то его судьба уже решена: СБУ подтвердила наличие российского паспорта. Пока тонет только Кассационный хозсуд, но весь Верховный суд может последовать за этим кораблем, если не будет соответствующих шагов председателя суда – Всеволода Князева", –– говорится в заявлении Центра противодействия коррупции.

Богдан Львов: хронология событий

15 сентября журналисты-расследователи проекта "Схемы" опубликовали информацию о том, что у 55-летнего главы Кассационного хозяйственного суда Украины Богдана Львова есть гражданство России. Как стало известно, он получил российский паспорт в 1999, хотя на тот момент уже работал судьей в Украине. В 2012 году Львов обновил российский документ в связи с 45-летием. Жена судьи, родившаяся в Москве, также имеет гражданство РФ, говорят расследователи.

16 сентября судья пожаловался на авторов расследования в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. При этом он уточнил, что российские органы власти действительно ведут учет его данных о гражданстве РФ. Однако, по его версии, эти данные были подделаны с целью его дискредитации.

Сегодня Львов опубликовал у себя в Facebook информацию, что прошел полиграф, чтобы доказать свою невиновность.

"Я прошел полиграф. Для меня лично в этом нужды не было. Я гражданин исключительно Украины", –– подчеркнул он.

Тем не менее Служба безопасности Украины подтвердила, что у Львова есть гражданство РФ.

Реакция общественности

Председатель правления аналитической фундации DEJURE Михаил Жернаков подчеркнул, что высокопоставленного украинского судью не уволили даже несмотря на то, что сегодня СБУ подтвердило наличие у него гражданства РФ.

"То есть большинство хозяйственных судей Верховного суда полностью устраивает в должности главы россиянин-коррупционер", –– написал Жернаков у себя в Facebook.

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30 сентября на сайте электронных петиций президента Украины появилось предложение о лишении Богдана Львова гражданства Украины в том случае, если подтвердится наличие у него российского паспорта. Автором инициативы выступила Алина Михайлова. За четыре дня под петицией свои подписи поставили более 6 тыс. украинцев.

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Петиция с предложением лишить судью Львова украинского гражданства набрала более 6 тысяч подписей.

Напомним, в 2020 году Богдан Львов вошел в ТОП-12 одиозных украинских судей, составленный Фокусом с помощью экспертов-юристов. Ранее он был фигурантом нескольких уголовных расследований, в частности, о "вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда".