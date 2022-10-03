СБУ подтвердило, что у главы Кассационного хозсуда Богдана Львова есть гражданство РФ

Судьи Кассационного хозсуда рассмотрят вопрос о его досрочном увольнении на сегодняшнем собрании. Сам Львов прошел полиграф, чтобы доказать свою невиновность.

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Служба безопасности Украины в результате проведенной проверки подтвердила, что у главы Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины Богдана Львова есть гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Как стало известно, 55-летний судья Богдан Львов в октябре 2012 года повторно получил паспорт гражданина РФ № 4512799636 вместо утратившего силу российского документа от 22 июля 1999 года.

Кроме этого, Львов получил российский налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ, в отношении квартиры по адресу: Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе, 88.

"Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров России", –– говорится в сообщении пресс-службы.

СБУ передала данную информацию в Верховной суд Украины.

В связи с этим сегодня пройдет собрание судей Кассационного хозсуда, на котором будет рассматриваться вопрос о досрочном увольнении Львова с должности главы хозсуда.

Богдан Львов: расследование "Схем" и полиграф

О том, что у судьи Богдана Львова есть российской гражданство, рассказали расследователи журналистского проекта "Схемы". По их информации, именно по этой причине СБУ лишила главу хозсуда доступа к государственной тайне.

Как сообщили журналисты, Львов получил российское гражданство в Москве в 1999 году, а в 2012 году обновил паспорт РФ по достижении возраста в 45 лет. Жена судьи, родившаяся в Москве, также имеет гражданство РФ, говорят расследователи.

Сам судья эту информацию опроверг. Более того, Львов пожаловался на расследователей в ГБР и СБУ. Он признал, что российские органы власти ведут учет его данных о гражданстве РФ, однако судья утверждал, что эти данные были подделаны с целью его дискредитации.

Сегодня Львов у себя в Facebook опубликовал информацию, что прошел полиграф, чтобы доказать свою невиновность.

"Я прошел полиграф. Для меня лично в этом нужды не было. Я гражданин исключительно Украины", –– подчеркнул он.

По словам судьи, исследование он прошел во Всеукраинской ассоциации полиграфологов с участием двух экспертов,а затем еще раз — в государственном "компетентном ведомстве".

Журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, в свою очередь, также проанализировал дело Львова. Он подтвердил, что факты говорят о том, что украинский судья имеет гражданство РФ. При этом Грозев уточнил, что данные в реестре не могут быть "подделкой", как заявляет Львов.

В 2020 году Богдан Львов вошел в ТОП-12 одиозных украинских судей, составленный Фокусом с помощью экспертов-юристов. Ранее он был фигурантом нескольких уголовных расследований, в частности, о "вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда".