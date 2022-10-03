СБУ підтвердила, що голова Касаційного госпсуду Богдан Львов має громадянство РФ
Судді Касаційного госпсуду розглянуть питання про його дострокове звільнення на сьогоднішніх зборах. Сам Львов пройшов поліграф, аби довести свою невинність.
Служба безпеки України в результаті проведеної перевірки підтвердила, що голова Касаційного господарського суду Верховного суду України Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.
Як стало відомо, 55-річний суддя Богдан Львов у жовтні 2012 року повторно отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість російського документа, що втратив чинність, від 22 липня 1999 року.
Окрім цього, Львов отримав російський податковий номер 774319527956, що міститься в реєстрі угод з нерухомого майна РФ щодо квартири за адресою: Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе, 88.
"Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б. Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів Росії", — йдеться у повідомленні пресслужби.
СБУ передала цю інформацію до Верховного суду України.
У зв'язку з цим сьогодні відбудуться збори суддів Касаційного госпсуду, на яких розглядатиметься питання про дострокове звільнення Львова з посади голови госпсуду.
Богдан Львов: розслідування "Схем" та поліграф
Про те, що у судді Богдана Львова є російське громадянство, розповіли розслідувачі журналістського проєкту "Схеми". За їхньою інформацією, саме з цієї причини СБУ позбавила голову госпсуду доступу до державної таємниці.
Як повідомили журналісти, Львов отримав російське громадянство у Москві 1999 року, а 2012 року оновив паспорт РФ після досягнення віку 45 років. Дружина судді, яка народилася у Москві, також має громадянство РФ, кажуть розслідувачі.
Сам суддя цю інформацію спростував. Щобільше, Львів поскаржився на розслідувачів у ДБР та СБУ. Він визнав, що російські органи влади ведуть облік його даних про громадянство РФ, проте суддя стверджував, що ці дані підроблені з метою дискредитації.
Сьогодні Львов у Facebook опублікував інформацію, що пройшов поліграф, щоб довести свою невинність.
"Я пройшов поліграф. Для мене особисто цього потреби не було. Я громадянин лише України", –– підкреслив він.
За словами судді, дослідження він пройшов у Всеукраїнській асоціації поліграфологів за участю двох експертів, а потім ще раз — у державному "компетентному відомстві".
Журналіст-розслідувач гурту Bellingcat Христо Грозев, зі свого боку, також проаналізував справу Львова. Він підтвердив, що факти свідчать, що український суддя має громадянство РФ. Водночас Грозев уточнив, що дані у реєстрі не можуть бути "підробкою", як заявляє Львов.
2020 року Богдан Львов увійшов до ТОП 12 одіозних українських суддів, складеного Фокусом за допомогою експертів-юристів. Раніше він був фігурантом кількох кримінальних розслідувань, зокрема про "втручання в автоматизовану систему документообігу суду".