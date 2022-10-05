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Политика

Судью Богдана Львова отчислили из Верховного суда за гражданство РФ (документ)

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Глава Кассационного хозсуда Богдан Львов потерял свою должность из-за российского гражданства

По словам главы Верховного суда Всеволода Князева, Богдан Львов своим двойным гражданством заставил украинцев сомневаться в "объективности, независимости и беспристрастности" учреждения.

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Судью Верховного Суда Богдана Львова отчислила из штата сотрудников после того, как подтвердилась информация о его российском гражданстве. Об этом сообщил глава ВС Всеволод Князев.

Он издал приказ об отчислении с 05.10.2022 г. Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного Суда.

Основанием для такого решения стала информация Службы безопасности Украины о том, что Львов является гражданином Российской Федерации.

Князев напомнил, что, согласно Конституции Украины, полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или обретения судьей гражданства другого государства.

По словам главы Верховного Суда решение о прекращении полномочий Львова далось ему сложно и стало беспрецедентным для украинской судовой системы.

"Во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей", – подчеркнул Князев.

Он также сообщил о том, что Богдан Львов до сих пор отрицает свое российское гражданство. Чтобы "замять" конфликтную ситуацию, он даже ушел в отпуск.

"Даже отпуск судьи Богдана Львова не решает проблему его российского гражданства, ведь отпуск не лишает личности полномочий, а создает впечатление о дальнейшем наличии у Богдана Львова полномочий судьи Верховного Суда", – высказался по этому поводу Князев.

Напомним, несколько дней назад судью Верховного Суда Богдана Львова не смогли уволить за паспорт РФ. За увольнение Львова с должности проголосовал 21 из 43 судей Кассационного хозсуда. Голосование проходило анонимно.

Фокус также писал о том, что 15 сентября журналисты-расследователи проекта "Схемы" опубликовали информацию, что у 55-летнего главы Кассационного хозяйственного суда Украины Богдана Львова есть гражданство России.