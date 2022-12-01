Коллаборанты Сальдо и Балицкий до сих пор имеют украинское гражданство, — нардеп (фото)

Процедура по лишению паспортов Украины, по словам Ярослава Юрчишина, не стартовала даже после того, как коллаборанты добровольно получили гражданство страны-агрессора.

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Руководители оккупационных администраций Евгений Балицкий и Владимир Сальдо до сих пор имеют украинское гражданство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

В частности, парламентарий опубликовал ответ Государственной миграционной службы на свой запрос.

По словам Юрчишина, коллаборанты Евгений Балицкий, Владимир Сальдо и Александр Кобец до сих пор имеют украинское гражданство. Руководители оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей не были лишены паспорта гражданина Украины даже после того, как добровольно оформили себе российские паспорта.

Балицкий и Сальдо даже были на приеме у Путина, как представители оккупационных властей. Хотя не имеют права быть гражданами Украины, поскольку они публично взяли вражеские паспорта. К моему сожалению, ни СБУ, ни какая-либо другая украинская структура не инициировала приостановление у них нашего гражданства", — продолжил Юрчишин, публикуя ответ Госмиграционной службы на запрос.

После того, как народный депутат направил в ведомство обращение о начале подготовки к лишению гражданства коллаборантов, в Службу безопасности должен поступить запрос для проведения исследования причин, из-за которых Евгений Балицкий, Владимир Сальдо и Александр Кобец могут потерять паспорта гражданина Украины.

[ + – ] Коллаборанты Сальдо и Балицкий до сих пор имеют украинское гражданство [ + – ] Коллаборанты Сальдо и Балицкий до сих пор имеют украинское гражданство

Отметим, что начале октября СБУ подтвердила наличие российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда Украины Богдана Львова. Правоохранители утверждали, что в 2012 году судья повторно получил паспорт гражданина страны-агрессора взамен утратившего силу документа от 1999 года. Через несколько дней судья Богдан Львов был отчислен из Верховного суда Украины из-за наличия российского гражданства.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как коллаборанты Евгений Балицкий, Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, получившие российское гражданство, управляют оккупированными Херсонской и Запорожской областями.