"Дякую, що мочите людожерів": пропагандистка Симоньян подякувала Путіну за розпалювання воєн

Свою подяку-промову головний редактор телеканалу RT виголосила після того, як російський президент нагородив її Орденом Пошани за "чисельні заслуги перед Батьківщиною".

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Російська пропагандистка та головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян перед телекамерами подякувала президенту Володимиру Путіну за всі розв'язані Росією в останні десятиліття війни. Це сталося у вівторок, 20 грудня, під час церемонії нагородження.

Одну з найголовніших російських пропагандисток Володимир Путін нагородив орденом. Під час вручення нагороди Симонян йому щось тихо сказала, після чого піднялася на трибуну.

"Багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкращий момент. Дякую вам за те, що ви мочите людожерів", — сказала Симоньян з трибуни.

Вона також нагадала вимовлену більше 20 років тому фразу Путіна, яка тоді швидко розійшлася в російському суспільстві — "мочитимемо в сортирі".

Йдеться про висловлювання, публічно вжите тоді ще прем'єр-міністром Росії В. В. Путіним 24 вересня 1999 р. під час пресконференції в Астані, коли він коментував події попереднього дня, а саме: бомбардування авіацією Збройних сил Російської Федерації міста Грозного.

Після цього головний редактор телеканалу RT подякувала Путіну за всі війни, які Росія розв'язала в останні 30 років.

"Дякую, що в 2008 ви не дали божевільному людожеру зжерти Абхазію і Осетію. Дякую, що зовсім недавно ви припинили бійню в Карабаху", — сказала Симоньян, маючи на увазі російсько-грузинську війну в 2008 році і Другу карабахську війну.

Окремо Симоньян сказала російському президентові "дякую" за повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

"Дякую, що ви зважилися на це. А ми вам допомагатимемо мочити людожерів стільки, скільки ви від нас цього потребуєте", — завершила свій виступ пропагандистка.

Нагадаємо, у листопаді секретар РНБО Олексій Данилов відповів на публікацію пропагандистки Маргарити Симон'я н. Вона висловила надію на швидке повернення до Києва та спільні тости українців із росіянами за "мучеників на війні".

Фокус також писав про те, що у жовтні ведучий російського телеканалу Russia Today Антон Красовський у прямому ефірі закликав топити в річці та спалювати в хатах українських дітей, якщо вони заговорять про російську окупацію.