Топити та палити прямо в хатах: ведучий держканалу RT закликав вбивати українських дітей (відео)

Антон Красовський в ефірі державного телеканалу RT заявив, що "топити в Тисині" та "палити в смерекових хатах" треба за те, що діти говорили про російську окупацію України.

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Відомий російський пропагандист і ведучий російського державного телеканалу RT Антон Красовський у розмові з письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком публічно закликав топити в річці і спалювати в хатах українських дітей за те, що вони говорять про "моск*льську окупацію".

Під час діалогу зайшлося про те, що Лук'яненко у 1980-х роках лікував астму на Закарпатті, де зустрівся з місцевими дітьми. За словами письменника, вони нібито говорили про те, що Україну окупували "моск*ли" і якби не ця окупація, то українці жили б як у Франції.

"Мені українські діти розповідали про те, що Україна окупована моск*лями, що якби не моск*ли вони жили б як у Франції. Причому це були не українські діти, які розмовляють українською. Це були російськомовні і з російськими прізвищами пацани ..." — сказав Лук'яненко.

При цих словах Красовський перебив співрозмовника і, не давши завершити його думку, заявив, що таких дітей потрібно вбивати. При цьому письменник намагався заперечити ведучому, і вставив в емоційну промову пропагандиста фразу про те, що це "не наш метод" і таких дітей треба було перевиховувати. Але Красовський заперечив, що топити дітей — це і є наш метод.

"А прям топити таких треба було в Тисині. Прямо ось там, де "пливе кача". Прям топити треба таких дітей, топити прямо в Тисині. Це не ваш метод, тому ви інтелігентні люди та письменники-фантасти, а це наш метод. Сказав, що "москалі окупували" — і відразу прямо кидаєш у річку з бурхливою течією", — сказав Красовський.

Після цього письменник зазначив, що "на Русі" для виховних цілей традиційно застосовували різки, але Красовський знову перебив співрозмовника та продовжив озвучувати методи знищення дітей.

"Карпати — це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прям у цю смерекову хату забивати і палити цих дітей", — заявив пропагандист.

[ + – ] Ефір передачі з Антоном Красовським (дивитися з 36:50)

Зазначимо, що Красовський не вперше виступає зі скандальними заявами проти України. Ще у січні цього року він відкрито закликав до вбивств мирних громадян України за прагнення до НАТО. Він додав, що росіяни спалять українську Конституцію разом з українцями в центрі Києва "на шинах та покришках".

Раніше повідомлялося, що російському пропагандисту Антону Красовському загрожує до п'яти років в'язниці за його публічні висловлювання про Україну та її громадян. У СБУ повідомили, що матеріали, де він закликав до геноциду українців та ліквідацію незалежності України, вже зібрано.