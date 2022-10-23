Топить и жечь прямо в хатах: ведущий госканала RT призвал убивать украинских детей (видео)

Антон Красовский в эфире государственного телеканала RT заявил, что "топить в Тисине" и "жечь в смерековых хатах" нужно за то, что дети говорили о российской оккупации Украины.

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Известный российский пропагандист и ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский в беседе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко публично призвал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей за то, что они говорят о "моск*льской оккупации".

В ходе диалога речь зашла о том, что Лукьяненко в 1980-х годах лечил астму на Закарпатье, где встретился с местными детьми. По словам писателя, они якобы говорили о том, что Украину оккупировали "моск*ли" и если бы не эта оккупация, то украинцы жили бы как во Франции.

"Мне украинские дети рассказывали про то, что Украина оккупирована моск*лями, что если бы не мос*кали они жили бы как во Франции. Причем это были не украинские дети, которые говорят по-украински. Это были русскоязычные и с русскими фамилиями пацаны…" — сказал Лукьяненко.

При этих словах Красовский перебил собеседника и, не дав завершить его мысль, заявил о том, что таких детей нужно убивать. При этом писатель пытался возразить ведущему, и вставил в эмоциональную речь пропагандиста фразу о том, что это "не наш метод" и таких детей надо было перевоспитывать. Но Красовский возразил, что топить детей — это и есть "наш метод".

"А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где "плыве кача". Прям топить надо таких детей, топить прямо в Тисине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди и писатели-фантасты, а это наш метод. Сказал, что "москали оккупировали" – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", – сказал Красовский.

После этого писатель отметил, что "на Руси" для воспитательных целей традиционно применяли розги, но Красовский снова перебил собеседника и продолжил озвучивать методы уничтожения детей.

"Карпаты — это отвратительно. Там каждая хата называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", — заявил пропагандист.

[ + – ] Эфир передачи с Антоном Красовским (смотреть с 36:50)

Отметим, что Красовский не в первый раз выступает со скандальными заявлениями против Украины. Еще в январе этого года он открыто призывал к убийствам мирных граждан Украины за стремление в НАТО. Он добавил, что россияне сожгут украинскую Конституцию вместе с украинцами в центре Киева "на шинах и покрышках".

Ранее сообщалось, что российскому пропагандисту Антону Красовскому грозит до пяти лет тюрьмы за его публичные высказывания об Украине и ее гражданах. В СБУ сообщили, что материалы, где он призывал к геноциду украинцев и ликвидации независимости Украины, уже собраны.