Договорился: директора российского телеканала RT будут судить за призывы к геноциду

Российскому пропагандисту Антону Красовскому грозит до пяти лет тюрьмы за его публичные высказывания об Украине и ее гражданах.

Служба безопасности Украины собрала материалы, на основании которых будут судить директора российского пропагандистского телеканала RT Антона Кузнецова-Красовского, сообщает пресс-служба ведомства. Досудебное расследование уже завершилось.

Следствие задокументировало антиукраинские высказывания Красовского, которые он сделал, используя все доступные ему медийные платформы. В них он призывал к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

"В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, злоумышленник призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: "Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: "Мочите! Давайте! Хватит!", — привели пример в СБУ.

В соответствии с ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов) россиянину грозит до пяти лет заключения. Обвинительный акт уже передан в суд.

Напомним, бывшему народному депутату Илье Киве огласили еще одно подозрение за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти в Украине. Свои заявления он сделал во время одного из пропагандистских шоу на российском телевидении.