Договорився: директора російського телеканалу RT судитимуть за заклики до геноциду

Російському пропагандисту Антону Красовському загрожує до п'яти років в'язниці за його публічні висловлювання про Україну та її громадян.

Служба безпеки України зібрала матеріали, на підставі яких судитимуть директора російського пропагандистського телеканалу RT Антона Кузнєцова-Красовського, повідомляє пресслужба відомства. Досудове розслідування вже завершилось.

Слідство задокументувало антиукраїнські висловлювання Красовського, які він зробив, використовуючи усі доступні йому медійні платформи. У них він закликав до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

"У своїх публікаціях, розміщених у YouTube та Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців: "Друзі, ну очевидно, що треба взяти себе в руки. Зібратися, перестати думати про "братів". Вони не брати нам. Я там виріс, зі знанням справи кажу: "Мочіть! Давайте! Досить!" — навели приклад в СБУ.

Відповідно до ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження чи розповсюдження таких матеріалів) росіянину загрожує до п'яти років ув'язнення. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Нагадаємо, колишньому народному депутату Іллі Киві оголосили ще одну підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади в Україні. Свої заяви він зробив під час одного із пропагандистських шоу на російському телебаченні.