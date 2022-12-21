Поездка Путина в "зону спецоперации": журналисты вычислили местонахождение штаба (фото)

Судя по видео, опубликованном Кремлем, "зона СВО" которую посетил Владимир Путин находится на территории России.

Related video

В субботу, 17 декабря Кремль опубликовал видео, на котором Владимир Путин якобы пребывает в "зоне спецоперации". Локацией, запечатленной на видеоролике, вероятно, является штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает российское издание "Агентство".

По словам журналистов, в Кремле не сообщили, где именно проходила встреча Путина с военными. При этом интерьер помещения штаба ЮВО во многом совпадает с помещением штаба родов войск. К примеру, в обеих локациях присутствуют практически идентичные столы и прочие элементы мебели.

В источнике отмечают, что ранее в этом помещении также был замечен министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В тот раз также сообщалось, что Шойгу посетил "зону спецоперации".

[ + – ] Сравнение интерьеров ЮВО и штаба родов войск

Напомним, что заявление о визите Владимира Путина в зону боевых действий прозвучало на фоне новостей о посещении Владимиром Зеленским украинских военных в Бахмуте. О том, что Путин побывал в "зоне СВО" первым заговорил депутат Государственной Думы Андрей Гурулев.

"Наш верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции", — заявлял Гурулев 20 декабря в рамках программы Владимира Соловьева "Полный контакт".

Данное утверждение также поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, опубликовав соответствующую заметку в "Российской газете".

Напомним, что по данным издания The Financial Times, Владимир Путин начал готовить россиян к затяжной войне с Украиной. Во время одного из последних обращений президент РФ намекнул, что инакомыслие в РФ будет подавляться жестче.

Фокус также писал о том, что Владимир Путин наградил орденами коллаборантов, которые возглавляют оккупационные администрации в Украине. По данным СМИ, церемония награждения проходила в Кремле.

Еще мы писали о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высказался об угрозе для жизни Александра Лукашенко со стороны Кремля. По его мнению, Владимир Путин вряд ли пойдет на убийство белорусского коллеги.