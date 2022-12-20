Убийство Лукашенко: Данилов рассказал, пойдет ли Путин на устранение союзника (видео)

Секретарь СНБО считает, что президент РФ продолжает оказывать давление на белорусского политика, пытаясь склонить его на прямое участие в войне с Украиной.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона высказался относительно того, насколько реальна угроза для жизни Александра Лукашенко со стороны Кремля. По словам секретаря, президент РФ Владимир Путин вряд ли пойдет на убийство белорусского коллеги.

Комментируя встречу Путина и Лукашенко в Минске, Данилов заявил, что Путин оказывает давление на белорусского политика, чтобы наконец склонить его к прямому участию Беларуси в войне против Украины, используя армию и население.

"Мы готовы к любому развитию событий. Мы понимаем, что Путин насилует Лукашенко для того, чтобы он принял наконец решение принять участие уже в открытой войне, с использованием своего населения и своих военных", — сказал Данилов.

Ведущие телемарафона поинтересовались, насколько можно доверять информации относительно того, что Лукашенко может повторить судьбу министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. На это Данилов ответил, что Путин вряд ли пойдет на такие меры.

"Я не думаю что Путин решится на такой шаг. Дело в том, что белорусский народ не имеет никакого желания воевать с нами. Ему не так промывали мозги, как Путин промывал с 2000-х годов, уничтожая свою страну", — отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. В Минске белорусский политик лично встретил делегацию из Москвы.

Комментируя встречу Путина и Лукашенко представитель ГУР Минобороны Украины отметил, что Минск не готов вступать в полномасштабную войну против Украины. Вместе с тем Лукашенко готов предоставить территорию Беларуси в качестве полигона для обучения мобилизованных россиян и их дальнейшей отправки на фронт в Украине.