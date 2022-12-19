Путин и Шойгу прибыли в Минск на встречу с Лукашенко: что будут обсуждать (видео)

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече будет возможность обсудить военные вопросы, "учитывая турбулентность". Однако Путин якобы не намерен принуждать Беларусь к вступлению в войну против Украины.

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Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", для конспирации, в воздух были подняты сразу три правительственных борта, на которых летает Путин: RA-96022, RA-96014 и RA-96020.

Тем временем Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем прибыли в аэропорт, чтобы встретить российского президента. Отметим, что это первый визит главы Кремля в Беларусь с июня 2019 года.

Что собираются обсуждать диктаторы?

16 декабря сообщалось, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко будут обсуждать импортозамещение, сотрудничество в энергетической сфере, а также уделят внимание вопросу безопасности в регионе и мире. Также ожидается, что стороны обсудят совместные меры реагирования на угрозы.

19 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшней встрече будет возможность обсудить военные вопросы, "учитывая турбулентность". Он также утверждает, что глава Кремля не собирается принуждать Беларусь участвовать в войне против Украины. По его словам, это "глупые и безосновательные измышления".

Однако спикер Путина уточнил, что Беларусь является главным союзником для РФ, а все решения якобы принимаются с учетом интересов российского и белорусского народов, а также интересов Союзного государства.

"Именно с Беларусью у нас наиболее продвинутый режим интеграции, поэтому никто никого не заставляет, все делают шаги, которые наилучшим образом соответствуют а) интересам наших народов, б) интересам нашего Союзного государства", — сказал он.

Что говорят в ВСУ?

18 декабря командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что во время переговоров Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко привлечение вооруженных сил Беларуси к войне против Украины.

Что говорят эксперты?

19 декабря аналитики из Института изучения войны заявили, что запланированная встреча Путина с Лукашенко — это часть усилий по демонстрации активности и созданию информационных условий для нового этапа войны.

Однако маловероятно, что белорусский диктатор отдаст команду своим военным нападать на Украину.