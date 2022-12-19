Россия готовит новую волну вторжения в Украину: аналитики ISW назвали сроки

Высшее военное командование РФ последние 2 дня проводило сборы для показа активной вовлеченности в ход войны. Приказ о возобновлении наступательных операций, по оценке западных экспертов, могут отдать этой зимой.

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Российские оккупанты готовятся к новому наступлению в Украине в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сводке аналитиков американского Института изучения войны (ISW) за 18 декабря.

В экспертном докладе приводится несколько факторов, свидетельствующих о планах Кремля возобновить наступление.

"Российское военное руководство ведет кампанию, пытаясь изменить общественное мнение о неудачах России в Украине", — заметили авторы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 18 декабря поехал в Южный военный округ (ЮВО), чтобы проверить группировку захватчиков, которых отправили в Украину. Там он слушал отчеты полевых командиров и общался с личным составом на передовой.

[ + – ] Сергей Шойгу 18 декабря встретился с Сергеем Суровикиным

Аналитики сказали, что особое внимание министр уделил организации всестороннего обеспечения войск, условиям дислокации в полях, а также работе медицинских и тыловых частей.

За день до этого, 17 декабря, Шойгу встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным.

Военное командование обсуждало ближайшие и среднесрочные предложения по войне в Украине, указывают авторы материала.

Такие шаги министра обороны, по мнению аналитиков, указывают на попытки Минобороны укрепить репутацию эффективного военного органа по ведению войны в милитаристском сообществе РФ.

"Cогласованные усилия российских военных чиновников представить себя активно вовлеченными в планирование и контроль боевых действий, особенно при отсутствии значимых достижений в Украине, могут говорить о подготовке России к новому наступлению в Украине в ближайшие месяцы", — сказано в докладе ISW.

Новое наступление РФ на Украину: поддержит ли вторжение Беларусь?

Запланированная на 19 декабря встреча Путина с Александром Лукашенко — это часть усилий по демонстрации активности и созданию информационных условий для нового этапа войны, добавили эксперты.

Способность ВС РФ и Беларуси вести эффективные крупномасштабные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев все же остается под вопросом, говорят аналитики.

В то же время, Россия борется за сохранение сил, которыми она воюет в Украине. Путин может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой, но важно не переоценивать возможности объединенных российско-белорусских сил, сказали в институте.

"Маловероятно, что Лукашенко отдаст команду белорусским военным нападать", — заключили специалисты.

Напомним, что ГУР Минобороны Украины недавно оценило вероятность новых наступательных действий в Украине. Военному командованию РФ может помочь в этом проведенная в стране мобилизация.

В США думают над увеличением военной помощи для Украины из-за опасений по поводу повторного нападения на Киев в январе или феврале.