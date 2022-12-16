Пушечное мясо: мобилизация в РФ позволит провести новое наступление, — ГУР (видео)

Представитель ГУР МО Андрей Юсов считает, что Россия обладает многочисленной армией, поэтому Украине нужно как следует подготовиться.

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Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация позволит вооруженным силам противника получить дополнительный людской ресурс для новых наступательных действий в Украине. В связи с этим Украине необходимо должным образом подготовиться, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

По его словам, Украина имеет дело с противником, у которого есть многочисленная армия, а мобилизованный резерв оккупанты будут использовать как пушечное мясо.

"Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо. Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора и террориста. Поэтому должны быть готовы", – отметил представитель Юсов.

Представитель военной разведки прокомментировал попытки Кремля склонить Украину к переговорам путем нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры, компенсируя таким образом успехи ВСУ на фронте. Однако что касается дипломатического урегулирования конфликта Юсов подчеркнул, что переговоры возможны исключительно после выведения всех российских войск с территории Украины, а также после компенсации причиненного ущерба и привлечения к ответственности всех преступников.

Также Юсов считает, что гарантии безопасности для Российской Федерации возможны после передачи ядерного оружия под международный контроль.

"Наподобие будапештского меморандума. Но поскольку такие гарантии будут предоставлять цивилизованные страны, в том числе Украина, они будут соблюдаться", – добавил представитель военной разведки Украины.

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Ранее сообщалось, что на фоне опасений украинских властей возможного наступления российской армии на Киев, в США рассматривают возможность расширения военной помощи Украине. Речь идет о поставках систем ПРО Patriot, комплектов для прямого наведения (JDAM), а также бомбах малого диаметра, которые значительно увеличат дальность ударов ВСУ.

Аналитики из американского Института изучения войны полагают, что Россия может создавать условия для проведения нового наступления на Киев с территории Беларуси. Однако новая атака не является неизбежной, поскольку Путин намеревается склонить украинскую сторону к переговорам, нанося массированные ракетные удары.