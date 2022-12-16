На фоне опасений нового наступления на Киев: США могут усилить военную помощь ВСУ, — Politico

По информации журналистов, кроме систем противоракетной обороны Patriot, Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву другого вооружения.

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США рассматривают возможность расширения военной помощи для Украины на фоне опасений украинского руководства, что Россия вновь попытается взять Киев уже в январе или феврале. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на шесть источников, знакомых с дискуссиями.

В дополнение к завершению разработки планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot, Вашингтон также рассматривает возможность отправки другого вооружения. Например, комплекты для прямого наведения (JDAM), которые преобразуют неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы. Также речь идет о наземных бомбах малого диаметра, которые значительно увеличат дальность ударов ВСУ.

Кроме того, журналисты отмечают, что Пентагон 15 декабря объявил, что расширяет подготовку украинских военных на базе США в Германии. Американские военные в настоящее время обучают несколько сотен украинцев в месяц обращению с конкретным вооружением.

Новый план предусматривает расширение обучения до около 500 солдат ежемесячно. Обучение будет включать в себя то, как координировать маневрирование пехоты с артиллерийской поддержкой.

Напомним, 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия может снова начать наступление на Киев уже в январе или марте следующего года. По его словам. Кремль планирует бросить на войну в Украине еще 200 тысяч подготовленных российских солдат.

Такое же опасение выразил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, половину мобилизированных россиян уже направили на фронт. Оставшаяся часть проходит подготовку в тренировочных лагерях, на что уйдет около трех месяцев.