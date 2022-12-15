Сумнівів немає: Росія ще раз спробує захопити Київ, — Залужний

Мобілізація в РФ дала свої результати, Кремль планує кинути на війну ще майже 200 тисяч солдат, заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Росія обов'язково здійснить ще одну спробу захопити Київ, зараз держава-агресор готується мобілізувати ще майже 200 тисяч солдат. Про це в інтерв'ю The Economist заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Росіяни готують майже 200 000 свіжих солдат. Я не сумніваюся, що в них буде ще одна спроба (наступу) в Києві", — сказав Залужний.

Також головнокомандувач не погодився з тезою про те, що мобілізація, яку президент РФ Володимир Путін оголосив у вересні, не дала результатів. За словами Залужного, цей крок "спрацював" і проблеми в російській армії не настільки жахливі, щоб вона не могла наступати.

"Вони наступатимуть. Цар наказав їм йти на війну, і вони йдуть на війну. Я вивчав історію двох чеченських воєн — там було те саме. Вони можуть бути не так добре оснащені, але все одно будуть для нас проблемою. За нашими оцінками, у них є резерв 1,2-1,5 млн осіб", — додав генерал.

Залужний додав, що перемогти Росію на полі бою можливо, проте для цього потрібні ресурси, яких українська армія отримує менше, ніж їй потрібно.

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на кордони 23 лютого. Але я не можу зробити це з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібно... Ми можемо і маємо захопити набагато більше території", — сказав головнокомандувач.

Нагадаємо, в інтерв'ю для жовтневого випуску журналу Time Залужний розкрив частину плану оборони Києва, який зрештою спрацював цієї весни. За його словами, задум полягав у тому, щоб дозволити російським військам просунутися до столиці, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в російському уряді повідомляли, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити Київ і накопичує військові сили до весни, щоб здійснити цей план.