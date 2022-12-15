Сомнений нет: Россия еще раз попытается захватить Киев, — Залужный

Мобилизация в РФ дала свои результаты, Кремль планирует бросить на войну еще около 200 тысяч солдат, заявил главнокомандующий ВСУ.

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Россия обязательно предпримет еще одну попытку захватить Киев, на данный момент государство-агрессор готовится мобилизировать еще около 200 тысяч солдат. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка (наступления) в Киеве", — сказал Залужный.

Также главнокомандующий не согласился с тезисом о том, что мобилизация, которую президент РФ Владимир Путин объявил в сентябре, не дала результатов. По словам Залужного, этот шаг "сработал" и проблемы в российской армии не настолько ужасны, чтобы она не могла наступать.

"Они будут наступать. Царь велел им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн — там было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2–1,5 млн человек", — добавил генерал.

Залужный добавил, что победить Россию на поле боя возможно, однако для этого нужны ресурсы, которых украинская армия получает меньше, чем ей необходимо.

"Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на границы 23 февраля. Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно… Мы можем и должны захватить гораздо больше территории", — сказал главнокомандующий.

Напомним, в интервью для октябрьского выпуска журнала Time Залужный раскрыл часть плана обороны Киева, который в результате сработал этой весной. По его словам, замысел заключался в том, чтобы позволить российским войскам продвинуться к столице, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в российском правительстве сообщали, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить Киев и копит военные силы к весне, чтоб осуществить этот план.