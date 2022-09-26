Россиянам намеренно позволили подойти к Киеву, — Залужный

По словам главнокомандующего, стремясь захватить столицу, оккупанты слишком сильно растянули линии снабжения, тем самым сделав их доступной добычей для ВСУ.

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В интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что, в отличие от многих, верил в то, что Россия готовится напасть. Поэтому накануне вторжения Вооруженные силы Украины передислоцировали и замаскировали военную технику, выведя войска и оружие со своих баз. При этом он держал в секрете детали своей стратегии.

"Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности, — сказал Залужный. — Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook".

Когда вторжение началось, перед генералом стояла задача сохранить контроль над Киевом.

"Мы не могли позволить Киеву пасть, — сказал он. — А на всех остальных направлениях нам пришлось пролить свою кровь, даже если в некоторых местах это потребовало бы потери территории".

Что задумал Залужный?

План Валерия Залужного состоял в том, чтобы позволить россиянам продвинуться к столице, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу. К шестому дню вторжения он пришел к выводу, что план работает. Россияне не смогли захватить аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы начать напрягать линии снабжения, оставляя их незащищенными.

При этом генерала удивляли промахи российского командования. Когда оккупанты встречали сильное сопротивление или теряли возможность пополнить запасы, они не отступали.

"Они просто загнали своих солдат на бойню, — сказал Залужный. — Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил".

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что верил в возможность российского вторжения, сигналы он получал от партнеров задолго до его начала. Однако глава государства посчитал правильным не сеять панику среди украинцев.

Ранее генерал Залужный отреагировал на мобилизацию в России. Он заявил, что украинская армия уничтожит всех, кто придет на нашу землю — добровольно или по призыву.