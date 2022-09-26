Росіянам навмисне дозволили підійти до Києва, — Залужний

За словами головнокомандувача, прагнучи захопити столицю, окупанти надто сильно розтягли лінії постачання, тим самим зробивши їх доступною здобиччю для ЗСУ.

Related video

В інтерв'ю Time головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що, на відміну від багатьох, вірив у те, що Росія готується напасти. Тому напередодні вторгнення Збройні сили України передислокували та замаскували військову техніку, вивівши війська та зброю зі своїх баз. При цьому він тримав у секреті деталі своєї стратегії.

"Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки, — сказав Залужний. — Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі дислоковані на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і постимо у Facebook".

Коли вторгнення почалося, перед генералом стояло завдання зберегти контроль над Києвом.

"Ми не могли дозволити Києву впасти, — сказав він. — А на решті всіх напрямків нам довелося пролити свою кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагало б втрати території".

Що задумав Залужний?

План Валерія Залужного полягав у тому, щоб дозволити росіянам просунутися до столиці, а потім знищити їхні колони на фронті й лінії постачання в тилу. До шостого дня вторгнення він дійшов висновку, що план працює. Росіяни не змогли захопити аеропорти навколо Києва та просунулися досить глибоко, щоби почати напружувати лінії постачання, залишаючи їх незахищеними.

Водночас генерала дивували промахи російського командування. Коли окупанти зустрічали сильний опір чи втрачали нагоду поповнити запаси, вони не відступали.

"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню, — сказав Залужний. — Вони вибрали той сценарій, який мені найбільше підходив".

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський розповів, що вірив у можливість російського вторгнення, сигнали він отримував від партнерів задовго до його початку. Однак глава держави вважав за правильне не сіяти паніку серед українців.

Раніше генерал Залужний відреагував на мобілізацію в Росії. Він заявив, що українська армія знищить усіх, хто прийде на нашу землю, — добровільно чи на призов.