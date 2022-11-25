Поставят срочников: СМИ узнали, кем Кремль планирует заменить 100 тысяч погибших на фронте

По мнению анонимных информаторов журналистов, которые приближены к Генштабу ВС РФ и ФСБ, Владимир Путине не отказался от планов захватить Киев и копит военные силы к весне, чтоб осуществить этот план.

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К лету следующего года безвозвратные потери среди мобилизованных ВС РФ могут составить около 100 тысяч человек. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на собственные источники в российском правительстве.

По словам журналистов, один информатор приближен к Генштабу ВС РФ, а второй — к ФСБ.

Оба независимо друг от друга выразили мнение о том, что к лету следующего года потери среди мобилизованных, многих из которых бросили на фронт без подготовки, могут составить около 100 тысяч человек.

Если в общих чертах, то план примерно такой: пока выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных. А затем начать все по новой весной", — говорит источник, близкий к ФСБ.

Убитых российских военных Кремль планирует заменить срочниками. Их планируют к весне 2023 года набрать около 120 тысяч.

Потери ВС РФ в Украине: что говорят независимые источники

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что за время полномасштабной войны в Украине погибли или были ранены более 100 тысяч российских военнослужащих.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое — с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", — сказал Марк Милли.

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в сентябре обмолвился о более 3300 чеченских семьях, чьи родственники были убиты на войне в Украине.

Также Фокус писал о том, что во время контрнаступательных действий ВСУ российская армия теряет примерно по 10 танков в день.