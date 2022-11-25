Поставлять строковиків: ЗМІ дізналися, ким Кремль планує замінити 100 тисяч загиблих на фронті
На думку анонімних інформаторів журналістів, наближених до Генштабу ЗС РФ і ФСБ, Володимир Путіні не відмовився від планів захопити Київ і накопичує військові сили до весни, щоб здійснити цей план.
До літа наступного року безповоротні втрати серед мобілізованих ЗС РФ можуть становити близько 100 тисяч осіб. Про це пишуть "Важливі історії" з посиланням на власні джерела у російському уряді.
За словами журналістів, один інформатор наближений до Генштабу ЗС РФ, а другий до ФСБ.
Обидва незалежно один від одного висловили думку, що до літа наступного року втрати серед мобілізованих, багатьох з яких кинули на фронт без підготовки, можуть становити близько 100 тисяч людей.
Якщо загалом, то план приблизно такий: поки що виграти час і стабілізувати фронт за допомогою мобілізованих. А потім почати все заново весною", — каже джерело, близьке до ФСБ.
Вбитих російських військових Кремль планує замінити строковиками. Їх планують навесні 2023 року набрати близько 120 тисяч.
Втрати ЗС РФ в Україні: що кажуть незалежні джерела
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що за час повномасштабної війни в Україні загинули або були поранені понад 100 тисяч російських військовослужбовців.
"Йдеться про кількість вбитих та поранених російських військових на рівні значно більше ніж 100 тисяч. Ймовірно, те саме — з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", — сказав Марк Міллі.
Нагадаємо, раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров у вересні обмовився про понад 3300 чеченських родин, чиїх родичів було вбито на війні в Україні.
Також Фокус писав про те, що під час контрнаступальних дій ЗСУ російська армія втрачає приблизно по 10 танків на день.