Кадыров проговорился о количестве уничтоженных оккупантов: сколько их и где

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Группа "Информационное сопротивление" с начала марта фиксирует имена российских оккупантов, которых публично похоронили или в самой России публично признали уничтоженными. По состоянию на 14 сентября зафиксировано 6181 имя, привязанное к конкретному населенному пункту (еще есть полторы сотни имен, по которым неполные данные). Всего похоронки зафиксированы в 3027 населенных пунктах.

Лидеры по числу уничтоженных:

Дагестан – 285

Бурятия – 253

Краснодарский край – 236

Башкортостан – 207

Волгоградская область – 193

Преодолели отметку в 100 похорон:

Забайкалье – 155

Оренбургская область – 146

Челябинская область – 141

Чечня – 137

Пермский край – 130

Саратовская область – 129

Ростовская область – 129

Северная Осетия – 128

Свердловская область – 127

Ставропольский край – 124

Татарстан – 123

Алтайский край – 122

Самарская область – 109

Ульяновская область – 103

Тыва – 101

Для сравнения:

Москва – 21

СПб — 47

Временно оккупированный Севастополь — 57

Эти данные — очень неполные. Потому что Россия скрывает настоящие потери. Но эти цифры максимально подтвержденные, от этого ядра можно экстраполировать.

[ + – ] Подтвержденные согласно открытым данным потери ВС России в войне против Украины Фото: Группа "Информационное сопротивление"

По косвенным признакам можно говорить о том, что количество захороненных уже примерно в 6-7 раз больше, чем публично зафиксировано. Если добавить к этому пропавших без вести — как раз получатся те цифры, которыми оперирует Генштаб.

В некоторых регионах число убитых оккупантов может быть еще большим. Например, Кадыров долгое время вообще не признавал никакие потери. Затем, когда уже были подтверждения десятков убитых кадыровцев, признал 4 трупа. На сегодняшний день зафиксировано 137 убитых из Чечни.

И вот вчера Кадыров рассказал о том, что на учете стоят семьи более 3300 "сотрудников правоохранительных органов Чечни", погибших "при выполнении служебного долга". Дело в том, что годом ранее чиновники Чеченской республики официально озвучивали цифру 1500 убитых "правоохранителей".

Получается, что с возможными поправками на другие инциденты (криминал, Сирия и т. д.), то в Украине убито порядка 1500 кадыровцев. Т. е., соотношение публичных/непубличных порядка 1 к 10+.

Так точно не везде, но наличие большой скрытой части потерь становится аксиомой. Своим признанием Кадыров ставит в неудобное положение руководство Минобороны РФ. Чуть позже дам анализ структуры подтвержденных российских потерь. Там много сюжетов, которые требуют отдельного описания. В частности — есть богатый фактаж для конспирологии на этнические темы.

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