Кадыров проговорился о количестве уничтоженных оккупантов: сколько их и где
"Своим признанием Рамзан Кадыров подставил руководство Минобороны РФ, которое упорно молчит, но больше не в состоянии скрыть масштабы потерь российской армии на войне в Украине". Мнение.
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Группа "Информационное сопротивление" с начала марта фиксирует имена российских оккупантов, которых публично похоронили или в самой России публично признали уничтоженными. По состоянию на 14 сентября зафиксировано 6181 имя, привязанное к конкретному населенному пункту (еще есть полторы сотни имен, по которым неполные данные). Всего похоронки зафиксированы в 3027 населенных пунктах.
Лидеры по числу уничтоженных:
- Дагестан – 285
- Бурятия – 253
- Краснодарский край – 236
- Башкортостан – 207
- Волгоградская область – 193
- Преодолели отметку в 100 похорон:
- Забайкалье – 155
- Оренбургская область – 146
- Челябинская область – 141
- Чечня – 137
- Пермский край – 130
- Саратовская область – 129
- Ростовская область – 129
- Северная Осетия – 128
- Свердловская область – 127
- Ставропольский край – 124
- Татарстан – 123
- Алтайский край – 122
- Самарская область – 109
- Ульяновская область – 103
- Тыва – 101
- Для сравнения:
- Москва – 21
- СПб — 47
- Временно оккупированный Севастополь — 57
Эти данные — очень неполные. Потому что Россия скрывает настоящие потери. Но эти цифры максимально подтвержденные, от этого ядра можно экстраполировать.
По косвенным признакам можно говорить о том, что количество захороненных уже примерно в 6-7 раз больше, чем публично зафиксировано. Если добавить к этому пропавших без вести — как раз получатся те цифры, которыми оперирует Генштаб.
В некоторых регионах число убитых оккупантов может быть еще большим. Например, Кадыров долгое время вообще не признавал никакие потери. Затем, когда уже были подтверждения десятков убитых кадыровцев, признал 4 трупа. На сегодняшний день зафиксировано 137 убитых из Чечни.
И вот вчера Кадыров рассказал о том, что на учете стоят семьи более 3300 "сотрудников правоохранительных органов Чечни", погибших "при выполнении служебного долга". Дело в том, что годом ранее чиновники Чеченской республики официально озвучивали цифру 1500 убитых "правоохранителей".
Получается, что с возможными поправками на другие инциденты (криминал, Сирия и т. д.), то в Украине убито порядка 1500 кадыровцев. Т. е., соотношение публичных/непубличных порядка 1 к 10+.
Так точно не везде, но наличие большой скрытой части потерь становится аксиомой. Своим признанием Кадыров ставит в неудобное положение руководство Минобороны РФ. Чуть позже дам анализ структуры подтвержденных российских потерь. Там много сюжетов, которые требуют отдельного описания. В частности — есть богатый фактаж для конспирологии на этнические темы.Важно