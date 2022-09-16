Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Кадыров проговорился о количестве уничтоженных оккупантов: сколько их и где

"Своим признанием Рамзан Кадыров подставил руководство Минобороны РФ, которое упорно молчит, но больше не в состоянии скрыть масштабы потерь российской армии на войне в Украине". Мнение.

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Советник министра обороны Украины
718
Рамзан Кадыров, кадыровцы, кадыровец, груз 200, Кадыров погибшие
Фото: ТАСС | Рамзан Кадыров проговорился, сколько "кадыровцев" погибло в Украине
Related video

Группа "Информационное сопротивление" с начала марта фиксирует имена российских оккупантов, которых публично похоронили или в самой России публично признали уничтоженными. По состоянию на 14 сентября зафиксировано 6181 имя, привязанное к конкретному населенному пункту (еще есть полторы сотни имен, по которым неполные данные). Всего похоронки зафиксированы в 3027 населенных пунктах.

Лидеры по числу уничтоженных:

  • Дагестан – 285
  • Бурятия – 253
  • Краснодарский край – 236
  • Башкортостан – 207
  • Волгоградская область – 193
  • Преодолели отметку в 100 похорон:
  • Забайкалье – 155
  • Оренбургская область – 146
  • Челябинская область – 141
  • Чечня – 137
  • Пермский край – 130
  • Саратовская область – 129
  • Ростовская область – 129
  • Северная Осетия – 128
  • Свердловская область – 127
  • Ставропольский край – 124
  • Татарстан – 123
  • Алтайский край – 122
  • Самарская область – 109
  • Ульяновская область – 103
  • Тыва – 101
  • Для сравнения:
  • Москва – 21
  • СПб — 47
  • Временно оккупированный Севастополь — 57

Эти данные — очень неполные. Потому что Россия скрывает настоящие потери. Но эти цифры максимально подтвержденные, от этого ядра можно экстраполировать.

Потери РФ, потери ВС РФ, дагестан потери, чечня потери, погибшие военные России Fullscreen
Подтвержденные согласно открытым данным потери ВС России в войне против Украины
Фото: Группа "Информационное сопротивление"

По косвенным признакам можно говорить о том, что количество захороненных уже примерно в 6-7 раз больше, чем публично зафиксировано. Если добавить к этому пропавших без вести — как раз получатся те цифры, которыми оперирует Генштаб.

В некоторых регионах число убитых оккупантов может быть еще большим. Например, Кадыров долгое время вообще не признавал никакие потери. Затем, когда уже были подтверждения десятков убитых кадыровцев, признал 4 трупа. На сегодняшний день зафиксировано 137 убитых из Чечни.

И вот вчера Кадыров рассказал о том, что на учете стоят семьи более 3300 "сотрудников правоохранительных органов Чечни", погибших "при выполнении служебного долга". Дело в том, что годом ранее чиновники Чеченской республики официально озвучивали цифру 1500 убитых "правоохранителей".

Получается, что с возможными поправками на другие инциденты (криминал, Сирия и т. д.), то в Украине убито порядка 1500 кадыровцев. Т. е., соотношение публичных/непубличных порядка 1 к 10+.

Так точно не везде, но наличие большой скрытой части потерь становится аксиомой. Своим признанием Кадыров ставит в неудобное положение руководство Минобороны РФ. Чуть позже дам анализ структуры подтвержденных российских потерь. Там много сюжетов, которые требуют отдельного описания. В частности — есть богатый фактаж для конспирологии на этнические темы.

Источник

Важно
Куда исчез Пушилин: кто решает, где ему жить и когда умереть
Куда исчез Пушилин: кто решает, где ему жить и когда умереть