Куда исчез Пушилин: кто решает, где ему жить и когда умереть

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В последние дни много вопросов по поводу Пушилина: сбежал он или не сбежал? Пытался ли сбежать, и что с ним будет после освобождения Донецка? Не знаю, зачем столько внимания этому человеку, жизненное кредо которого обозначается тремя всем известными буквами, но если рассуждать прагматично, то кто такой Пушилин? Может ли он сам определять, бежать ему или не бежать и когда это делать?

Он полностью зависит от Москвы и бежать ему, кроме как в Россию — некуда. На днях даже Северная Корея отказалась принимать Пушилина и делегацию из "ДНР". Так это только с кратковременным "дипломатическим" визитом.

Так что, где быть Пушилину и какой судьбой жить или умереть — решать будет не Пушилин. Он лицо наемное и фигура марионеточная. И он знает это. Именно поэтому первым его актом как "главы республики" после утилизации Захарченко был "указ" о финансовых компенсациях семье "главы ДНР" в случае его гибели. Даже если он захочет сейчас сбежать, то ему никто этого не позволит. В последние месяцы все его окружение заменили на людей из России. Если он еще жив, то только потому, что Москве не выгодно утилизировать его сейчас, поскольку это покажет всемогущество украинских спецслужб на оккупированных ею территориях.

Но и Пушилин — пенсионер, строчащий мемуары в Ленинградской области вместе с Никаноровой ("министром иностранных дел" "ДНР") , с которой они прописались там на одной жилплощади — Кремлю тоже не нужен. Слишком много знает.

На мой взгляд, судьба Пушилина определена. После освобождения Донецкой области Украиной, он или сядет где-то в Кресты (козел отпущения в России — животное обязательное), или выпьет чая с отравой, как Болотов (бывший глава "ЛНР"), или станет Героем России, посмертно.

Ну а его жизненное кредо из трех букв, это совсем не то, что вы подумали (хотя ход ваших мыслей мне нравится). Три буквы — это МММ. На большее, чем "Москва, мудак, могила" он просто не тянет.

Кстати, "премьер-министр" "ДНР" Хоценко, действительно сбежал в Москву, как только запахло жареным. Изображает там бурную деятельность на благо "республики". Но! Между ним и Пушилиным большая разница. Хоценко — российский чиновник, присланный в колонию руководить аборигенами. Он гражданин России. Настоящий, не по паспорту, который непонятно где и кто выдавал. Он возглавлял в Москве департамент в министерстве, его папа с шишками бухает. Он свой. Ему можно. А кто для Москвы Пушилин?…

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