Триумфа не случилось. Бункерному скоро 70 лет: как он их встретит

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Что Путин имеет де-факто к своему юбилею

Развал декоративного военного блока (ОДКБ). Полная импотенция России на фоне событий Армения — Азербайджан, Киргизия — Таджикистан.

Превращение российской армии и российских военных как группы в посмешище. Росвоенные после Иловайска имели стойкое клеймо существ без намека на некую честь. Череда военных преступлений в 2022 г. (убийства, насилие, пытки, грабежи мирного населения, массовое убийство пленных, просто дичь на уровне поведения, сознательные массовые убийства гражданских ракетными обстрелами и авиаударами, умышленные атаки на гражданскую инфраструктуру с целью вызвать гуманитарный кризис и массовые жертвы и т. д.) окончательно укрепили реноме росармии как сборища преступников.

Открытый набор зэков на войну — это вишенка на торте. Если в росармии еще уцелели организмы с какой-то профессиональной гордостью, они должны вздрогнуть: официальная формализация ВС РС как сборища уголовников в зеленой одежде теперь можно считать свершилась.

Я не знаю — это чекистская сущность и подсознательная ненависть к армии сыграли или так получилось, но результат налицо.

Перечеркивание достижений по централизации власти. Путин более 20 лет демонтировал все опоры, на которых могли возникнуть альтернативные Москве веяния в субъектах федерации. Заканчивается это все тем, что а) сначала Москва официально поручает губернаторам формировать "добровольные" территориальные батальоны, расписавшись в неспособности укомплектовать армию; затем б) наиболее одиозный барбос режима открыто призывает регионы к "самомобилизации".

Если ранее держать личную армию было позволено только Кадырову, то теперь сам Кадыров открыто говорит региональным бонзам — делай, как я.

Робкая критика Кадырова со стороны патриотических гэбэшных рупоров (типа Гиркина) лишь подчеркивает, в каком шоке находятся "централизаторы". Если Москва грубо не одернет своего "пехотинца" — это будет означать демонополизацию права содержать армию. В российском случае это де-факто утрата одной из самых главных скреп и прямая дорога к междоусобицам.

Истеричные обстрелы сначала Харькова, а затем Кривого Рога — настолько выпуклая демонстрация личного убожества, что словами не передать. Это аналог "эффекта Барбары Стрейзанд".

Бункерный вождь хочет отвлечь от своего позора, но лишь создает более резонансные поводы, чтобы все еще раз вспомнили о его позоре и визуализировали контраст с президентом Украины.

Т. е. как лидер он теряет остатки лоска, становится мелочным. Он уже не зловещий, он — в агонии. Сегодняшнее поведение главы Киргизстана, а также тональность императора Си демонстрируют — это дисквалификация Путина. Китай, Иран и Турция — это серьезно. А Россия — это где-то на уровне Киргизстана. Весь росимперский истеблишмент, все эти вставатели с колен должны быть шокированы такой феерической деградацией.

Комментарии по поводу "демилитаризации" Украины, сдерживания НАТО, энергетического давления на Европу считаю излишними — тут все ясно.

В общем, через 15 лет после Мюнхенской речи, накануне своего юбилея Путин сжег все основные достижения. И личные, и институциональные. Кремлевский двор должен сейчас бегать очень быстро, чтоб обеспечить себе хоть какое-то место под солнцем. Потому что все выглядит так, словно вождь утрачивает контроль.

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